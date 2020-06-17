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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 17.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Merkel’in adamı’ yeni AB Büyükelçisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
‘Merkel’in adamı’ yeni AB Büyükelçisi
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger Ankara’ya veda ediyor.

AB-Türkiye ilişkilerinin zor dönemlerinden birinde görev yapan ve oldukça iyi bir performans sergilemesiyle dikkat çeken Avusturyalı Berger’in yeni görev bölgesi Mısır olacak. Berger’in yerine ise halen Almanya’nın Paris Büyükelçisi olan Nikolaus Meyer-Landrut (60) geçecek. Yıllarca Almanya Başbakanı Angela Merkel’e Avrupa politikalarında danışmanlık yapmış olan Meyer-Landrut, Alman diplomasisinin önemli isimlerinden biri.

ATAMA NE ANLAMA GELİYOR

AB ile diyalogda olumlu rol üstlenen Berger’in ardından Meyer-Landrut’un atanması önemli sinyaller içeriyor. Eksikleri ve sorunları doğrudan dile getirmekten çekinmeyen Meyer-Landrut, Türkiye’nin bölgedeki öneminin bilincinde olan, Ankara’yı rakip yerine ortak olarak görmeyi tercih eden isimlerden biri. AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin tartışılmaya başlanacağı ve Almanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nı üstleneceği bir döneme girilirken Merkel’e çok yakın bir ismin Ankara’ya atanması da dikkat çekiyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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