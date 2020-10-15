Merkel'i endişelendiren korona zirvesi!

Başbakan Merkel'in 16 eyalet başbakanıyla yaptığı korona zirvesinde, federal hükümetin sert önlemler paketi tam onay görmedi. Uzun süren toplantıdan dışarı sızan bilgilere göre, Merkel "Bizim burada yaptığımız yeterli değil. Bu gidişle iki hafta sonra yine burada oturuyor oluruz. Burada gördüğüm temel hava, herkes saklanacak delik arıyor. Bu da beni üzüyor. İşin üstesinden gelemeyen sağlık idarelerinin listesi bu gidişle uzar. Ben memnun değilim. Sonuçlar felaketten kurtulmak için yeterli değil" dedi.



Merkel, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ile ortak basın toplantısında ise "Patlama safhasındayız. Ciddi bir safhadayız. Bu patlama beni endişelendiriyor. Salgının kontrolsüz yayılmasını önlemeliyiz. Alınan önlemler vakaların artmasını durdurmaya yeter mi, sonucunu 10-12 gün sonra göreceğiz. Benim endişelerim bugün bu toplantıyla dinmedi" diye konuştu.

İKİNCİ KAPANMAYA ÇOK YAKINIZ



Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de çıkan kararlardan memnun olmadığını ifade etti. Söder "İkinci bir kapanmaya, kimsenin inanmak istemediğinden daha yakınız. İkinci bir kapanma gelirse, refahımız çok tehlikeye girecek. Dalganın peşinden gitmek yerine, önünde durmalıyız" dedi. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise "Bu önlemleri önce insanların kabul etmesi gerekecek" dedi.



Merkel ve eyalet başbakanları şu yeni önlemlerde anlaştı:



Korona vaka sayısının artmaya başladığı yerlerde maske mecburiyeti genişletilecek, sosyal temas sınırlanacak.



MASKE: Son 7 günde 100 bin nüfus başına 35 vakaya ulaşılan yerlerde maske mecburiyeti genişletilecek. İnsanların kalabalık olduğu yerlerde dışarıda maske takma zorunluğu gelecek.



SOSYAL TEMAS: Son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 vakayı aşması durumunda özel eğlencelere katılımcı sayısı kamusal alanda 10 kişiyle sınırlanacak. Artışın devam etmesi durumunda bu sayı 5 veya iki haneye düşürülecek.



LOKALLERE GECE KISITLAMASI: Vaka sayısının 100 bin nüfus başına 50'yi geçtiği yerlerde lokaller saat 23'te kapanacak veiçki satışı yasaklanacak.



GECELEME YASAĞI: Toplantıda en çok ülke içindeki riskli bölgelerden gelenlere otellerde geceleme yasağı üzerinde tartışma çıktı. Bazı eyaletler yasakta direnirken, bazıları bu uygulamaya karşı çıktı. Bir uzlaşma sağlanamayınca, karar 8 Kasım'da yapılacak toplantıya ertelendi.