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Merkel'den sürpriz hamle! Erdoğan'la görüşmesine o isim de katılacak

#Merkel#Erdoğan#Olaf Scholz
Merkelden sürpriz hamle Erdoğanla görüşmesine o isim de katılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bırakmadan önce katılacağı G20 liderler zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Merkel, bu görüşmeye Almanya'nın müstakbel başbakanı Olaf Scholz'un da katılmasını istiyor.

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Alman diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu yıl sonunda görevden ayrılmaya hazırlanan Merkel, G20 zirvesi sırasında Erdoğan ile bir araya gelerek uluslararası gündemdeki konuları ve ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri ele almayı planlıyor. Bu görüşmeye, Almanya'nın yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakereleri sürdüren, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz'un da katılması öngörülüyor.

Merkelden Türkiyeye veda ziyareti

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Merkel'in görüşmeye davet ettiği Scholz, Yeşiller ve Hür Demokratlar ile müzakereleri gelecek ay içerisinde başarıyla sonuçlandırmayı ve Aralık ayında başbakan olarak göreve başlamayı hedefliyor.

Merkelden sürpriz hamle Erdoğanla görüşmesine o isim de katılacak


DIŞ POLİTİKADA SÜREKLİLİK

İtalya'daki G20 zirvesi sırasında liderlerin programlarında son anda bir değişiklik olmaması durumunda Olaf Scholz da, Merkel ile Erdoğan arasında yapılacak görüşmeye katılacak.

Avrupa Birliği-Türkiye mülteci mutabakatı, Suriye, Afganistan gibi önemli konuların ele alınacağı görüşmede, Merkel ile Erdoğan arasında uzlaşma bulunan konularda ilk elden bilgi sahibi olacak olan Scholz, ikili ilişkilerdeki son gelişmeleri de birlikte değerlendirme fırsatını bulacak. Deneyimli bir siyasetçi olan Scholz, Merkel liderliğindeki mevcut muhafazakar-sol koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapıyor.

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ABD VE İNGİLTERE İLE DE GÖRÜŞECEK

Scholz, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, Almanya'nın dış politika çizgisinin yeni koalisyon hükümeti döneminde de ana hatlarıyla devam edeceği mesajını vermişti. SPD liderliğindeki üçlü koalisyon, AB'yi daha da güçlendirmeyi, uluslarası alanda daha etkin bir rol oynamayı planlıyor. Bununla birlikte yeni hükümetin dış politikasında demokrasi ve insan hakları konularının daha ağırlıklı yer tutması bekleniyor. Scholz'un, Merkel'in G20 zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve diğer Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmelere de katılacağı öğrenildi.

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#Merkel#Erdoğan#Olaf Scholz

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