Merkel'den pandemi itirafı: Dev yatırımlar gerekli!

Merkel, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bazı sektörlerin Kovid-19’un neden olduğu ekonomik krizden sonra hala daha fazla yardıma ihtiyacı olabileceğine dikkati çekti.

Almanya'nın "dev" yatırımlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Merkel, hem şirketlerin hem de kamunun bunu yapmakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Merkel, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde devasa meblağlar harcamamız gerekecek.” uyarısında bulundu. Yüksek teknoloji alanında daha fazla özel yatırım yapılması çağrısında bulunan Merkel, bu alandaki yatırımlar için devlet yardımı gerekeceğini de vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, “Dürüst olmak istiyorum, devlet yardımı olmadan artık öne çıkamayacağımız birçok alan var." ifadesini kullanarak, söz konusu alanlara batarya, kuantum teknoloji, yapay zeka, bulut bilişim ve mikroçip üretimi yatırımlarını örnek gösterdi.

Kuantum bilgisayarı inşa etmek için endüstriyel bir konsorsiyum kurmanın zor olduğunu anlatan Merkel, yüksek yatırım gereken teknolojilerde kamu yardımının önemini vurguladı.

Merkel, pandemi sonrası Almanya'daki ekonomik toparlanmanın diğer Avrupa ülkelerinden daha hızlı olduğunu dile getirerek, bunda Almanya’nın bütçesinin sağlam olmasının avantajı olduğunu kaydetti.

Gelecek yıllarda kamuda bütçe disiplini gerekeceğini anlatan Merkel, yatırımlar gerekliyken bunun çok zor bir görev olacağını dile getirdi.

Öte yandan, ABD ve Çin’de başta yarı iletkenler olmak üzere yüksek teknoloji alanlarına yapılan yatırımlar dikkati çekerken, son yıllarda ekonomilerde çığır açan teknolojilerin bu ülkelerden gelmesi Alman kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Bu yüzden, Alman ekonomisinde devletin riskleri azaltmak için büyük finansal yatırımlar yapmak zorunda kalacağı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.

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