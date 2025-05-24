Merkel’den Merz’e sınır eleştirisi... ‘Avrupa’nın mahvolduğunu görebiliriz’

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Almanya’nın kaçak göçe karşı sıkı kontrol politikasının AB içinde serbest dolaşım özgürlüğünü tehlikeye atacağını söyleyen Merkel, bunun yerine “AB sınırlarının korunmasına odaklanmalıyız” dedi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Merkel, “Avrupa çözümlerini savunuyorum çünkü aksi takdirde Avrupa’nın mahvolduğunu görebiliriz ve bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRDİ

Merkel, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan seçimlerin üç hafta öncesinde de Merz’in parlamentoda göçmen karşıtı bir önergeyi geçirmek için AfD’li politikacıların oylarına güvenme kararını da açıktan eleştirmişti. Göreve başladığı “ilk gün” göçü durdurma sözü veren Merz ise 2015 ‘te Almanya’ya yüz binlerce Suriyeliyi kabul ettiği için Merkel’i eleştirmiş ve partinin göç konusunda daha sağ eğilimli olması için çalışmıştı. Hıristiyan Demokrat Birliği teşkilatlarından gelen iki ismin birbirlerine mesafeli oldukları biliniyor.