×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Merkel’den Merz’e sınır eleştirisi... ‘Avrupa’nın mahvolduğunu görebiliriz’

Güncelleme Tarihi:

#Angela Merkel#Friedrich Merz#Almanya
Merkel’den Merz’e sınır eleştirisi... ‘Avrupa’nın mahvolduğunu görebiliriz’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

ESKİ Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin mevcut lideri Friedrich Merz’in sınır kontrolü politikalarını eleştirdi.

Haberin Devamı

Almanya’nın kaçak göçe karşı sıkı kontrol politikasının AB içinde serbest dolaşım özgürlüğünü tehlikeye atacağını söyleyen Merkel, bunun yerine “AB sınırlarının korunmasına odaklanmalıyız” dedi. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Merkel, “Avrupa çözümlerini savunuyorum çünkü aksi takdirde Avrupa’nın mahvolduğunu görebiliriz ve bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRDİ

Merkel, Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan seçimlerin üç hafta öncesinde de Merz’in parlamentoda göçmen karşıtı bir önergeyi geçirmek için AfD’li politikacıların oylarına güvenme kararını da açıktan eleştirmişti. Göreve başladığı “ilk gün” göçü durdurma sözü veren Merz ise 2015 ‘te Almanya’ya yüz binlerce Suriyeliyi kabul ettiği için Merkel’i eleştirmiş ve partinin göç konusunda daha sağ eğilimli olması için çalışmıştı. Hıristiyan Demokrat Birliği teşkilatlarından gelen iki ismin birbirlerine mesafeli oldukları biliniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Angela Merkel#Friedrich Merz#Almanya

BAKMADAN GEÇME!