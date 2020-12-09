Merkel'den kritik zirve öncesi önemli Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel Meclis'te 2021 bütçe tartışmasında yaptığı konuşmada Türkiye AB ilişkilerine de değindi.

Merkel, Almanya'nın AB Başkanlık döneminde Türkiye ile AB arasında diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediklerini, ancak bu tekliflerinin arzu ettiği ölçüde ele alınmadığını şikayet etti.

Merkel şöyle dedi: "Avrupa Konseyi toplantısında AB'nin Türkiye ile ilişkilerini de konuşacağız. Bizim AB dönem başkanlığımızın başında yaptığımız Türkiye ile yoğun bir diyaloğa girme teklifimizde benim arzu ettiğim ölçüde bir sonuç alınamadı. Güney Akdeniz'deki aktiviteler önceki gibi sürüyor. Özellikle Kıbrıs bunun acısını çekiyor. Bu konuda nasıl devam edeceğimize karar vereceğiz."

OLAĞANÜSTÜ DURUMDAN GEÇİYORUZ

Başbakan Merkel, konuşmasında korona salgını ve mücadelesine de değindi. Almanya'nın tarihinde ilk kez böyle bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Başbakan Merkel, salgının dünyanın ekonomik dengesini sarsmaya ve değiştirmeye devam ettiğini vurguladı.

Bazı ülkelerin ekonomisinin yüzde 10 gerilediğine işaret eden Merkel, Almanya'nın ABD ve Avustralya gibi ekonomisi yüzde 4, 5, 6 küçülen ikinci ülkeler arasında geldiğine, buna karşılık Çin'in ekonomisinin yüzde 1.5 oranında büyümeye geçtiğine dikkat çekti.

Başbakan Merkel 2021'in ilk çeyreğinde salgının seyrini değiştirmeye yetecek kadar büyük çapta bir aşılama yapamayacaklarını, ancak virüsten ölenlerin sayısını azaltabileceklerini kaydetti. "Okul ve kreşleri ne pahasına olursa olsun açık tutmaya devam edeceğiz" diyen Merkel, Noel tatilinin 16 Aralık'ta başlatılmasından yana olduğunu, ancak tatilde otellerin açılmasına karşı çıktığını söyledi.