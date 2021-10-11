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Merkel’den İsrail’e veda ziyareti

#Angela Merkel#İsrail#Veda
Merkel’den İsrail’e veda ziyareti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek haftaların İran ile nükleer anlaşma için belirleyici olduğunu belirtti. Merkel, veda ziyareti için dün geldiği İsrail’de ilk olarak Başbakan Naftali Bennett ile görüştü, ardından İsrail hükümetinin özel kabine toplantısına katıldı. Merkel ve Bennett, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Merkel, “İran’a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz” ifadesini kullandı. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de İran’ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi. Bennett ise İran’ın nükleer programının “şimdiye kadarki en ileri noktasına” ulaştığını ileri sürerek, İsrail’in Tahran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceği mesajını yineledi. Bennett, “(İran’ın nükleer silaha sahip olması) Bizim için stratejik değil, varoluş problemidir” değerlendirmesinde bulundu.

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#Angela Merkel#İsrail#Veda