Merkel’den İsrail’e veda ziyareti

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Merkel, “İran’a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz” ifadesini kullandı. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de İran’ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi. Bennett ise İran’ın nükleer programının “şimdiye kadarki en ileri noktasına” ulaştığını ileri sürerek, İsrail’in Tahran’ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceği mesajını yineledi. Bennett, “(İran’ın nükleer silaha sahip olması) Bizim için stratejik değil, varoluş problemidir” değerlendirmesinde bulundu.