Merkel'den flaş İran açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Oarganize Suç
Canlı: İstanbulda son turlar Tansiyon üst düzeyde...Canlı: İstanbul'da son turlar! Tansiyon üst düzeyde...#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Mahkeme kararı gerekmeyecek e-Devlette yeni hizmetMahkeme kararı gerekmeyecek! e-Devlet'te yeni hizmet#E-Devlet
Kentte korkunç kaza Öğretim üyesi hayatını kaybettiKentte korkunç kaza! Öğretim üyesi hayatını kaybetti#Afyonkarahisar
Bunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yokBunun Kadir Şeker vakasıyla alakası yok#Satırlı Saldırı
ABDye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettirABD'ye YPG tepkisi: Terör örgütlerine silah vermek suçtur, rezalettir #MHP
Bu kadarına da pes Ortalık savaş alanına döndüBu kadarına da pes! Ortalık savaş alanına döndü#İtalya
Vidasına kadar Türk firmaları üretti İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacakVidasına kadar Türk firmaları üretti! İlk uçuşa hazırlanıyor... Korku salacak#Savunma Sanayii
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERDünya Haberleri

Merkel'den flaş İran açıklaması

#Merkel#İran#Dünya
Merkelden flaş İran açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, gelecek haftaların İran ile nükleer anlaşmanın geleceği için belirleyici olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Merkel, veda ziyareti için geldiği İsrail'de ilk olarak Başbakan Naftali Bennet ile görüştü, ardından İsrail hükümetinin özel kabine toplantısına katıldı.

Merkel ve Bennett, daha sonra düzenledikleri ortak basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek haftaların İran nükleer anlaşmasının geleceği açısında belirleyici olduğunu dile getiren Merkel, "İran'a derhal müzakere masasına dönmeleri gerektiğine dair açık bir mesaj göndermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de İran'ın müzakere masasına dönmesi konusunda yardım etme sorumluluğunun olduğunu sözlerine ekledi.

Bennett ise İran'ın nükleer programının "şimdiye kadarki en ileri noktasına" ulaştığını ileri sürerek, İsrail'in Tahran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceği mesajını yineledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olması halinde bölgenin ve dünyanın çehresinin değişeceğini savunan Bennett, "(İran'ın nükleer silaha sahip olması) Bizim için stratejik değil, varoluş problemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşecek olan Merkel, Bennett'in kendi onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

İlgili Haberler:

Nefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığıDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuCanlı: İstanbul'da son turlar! Tansiyon üst düzeyde...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Merkel#İran#Dünya