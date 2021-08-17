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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.08.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Merkel'den flaş Afganistan açıklaması

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Merkel'den flaş Afganistan açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Almanya için çalışan yerel personel için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Merkel, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu anda son derece zor olan imkanlar çerçevesinde ülkemize yardımcı olan insanları unutmamak adına elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.

Afganistan'da Almanya için çalışanlardan çok sayıda kişiyi ülkeye getirdiklerini aktaran Merkel, "Ancak geride kalan diğerlerinin güvenli bir şekilde üçüncü ülkelere geçip geçmediklerine bakıyoruz. Ama hepsi Kabil'de değil. Halen güncel bir genel bakış elde etmeye devam etmeliyiz. Ama hiçbirini unutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şansölye Merkel, ülkesinin Afganistan’a yaptığı kalkınma yardımlarının dondurulduğunu kaydetti.

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