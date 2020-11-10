Merkel’den Biden’a işbirliği mesajı

3 Ekim’de Almanya’nın birleşmesinin 30’uncu yılını kutladıklarına işaret eden Merkel, birleşmede Amerika’nın katkısını asla unutmayacaklarını vurguladı ve “bunun için Amerikalılara hep müteşekkir kalacağım” dedi. Merkel, ABD ile ilişkilerde Almanya ve Avrupa olarak daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını söyleyerek şöyle dedi: “Biz NATO müttefikiyiz. İnsan onuru, demokrasi, hukuk devleti gibi temel değerleri paylaşıyoruz. Koronavirüs, iklim değişikliği ve terörizmle mücadelede, serbest ticarette ABD ile yan yana durmalıyız.” ABD Başkanı Trump, Almanya’yı NATO’da yeterince külfet paylaşımında bulunmamakla itham ediyordu.