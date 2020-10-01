Merkel’den AB’ye öz eleştiri: O mülteci kampı görüntüleri Türkiye’den gelmedi

Türkiye’nin mülteciler konusunda büyük bir iş çıkardığını söyleyen Merkel, geçenlerde Yunanistan’daki Moria mülteci kampından gelen görüntülere dikkat çekerek, “Bu korkunç görüntüler Türkiye’den gelmedi. Bu görüntüler Midilli’den bir AB üyesi ülkeden geldi” diye konuştu. Merkel, “Türkiye bizim NATO müttefikimiz” diyerek Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının Türkiye’ye yaptırım taleplerine karşı uyardı: “Türkiye’yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Bir yanda insan haklarıyla ilgili gelişmelerde şikâyetler, diğer tarafta ise Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi görüyoruz. Ciddi bir gerilim bu” diye konuştu.