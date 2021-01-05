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Haber Giriş: 05.01.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

Merkel ve Putin'den kritik görüşme!

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Merkel ve Putin'den kritik görüşme!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüs salgınını bitirmek için dünyanın birçok ülkesinde devam eden aşı çalışmaları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koronavirüse karşı ortak aşı üretimini görüştüğü belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı Basın Ofisi’nden yapılan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Vladimir Putin ve Angela Merkel, birbirlerinin yeni yılını kutladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede beraber atılabilecek adımlar ve ortak aşı üretimi görüşüldü. İki ülkenin Sağlık Bakanlıklarının ve uzmanlarının konuya ele almaları kararlaştırıldı. Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna’ya yönelik alınan kararlara da değinildi” ifadeleri kullanıldı.

2019 yılı Aralık ayında Fransa’nın başkenti Paris’te, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin katılımıyla Normandiya Dörtlüsü formatında bir zirve gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ilk kez yüz yüze görüşmüş ve Ukrayna’nın Donbass bölgesinde süren çatışmalarda ateşkes kararı almıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katıldığı bu zirve, koronavirüs ve çeşitli diplomatik engellere takılarak yeniden toplanamadı. Normandiya Dörtlüsü’nün yakın zamanda tekrar bir zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

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