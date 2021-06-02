Merkel ve Macron’dan şartlı destek... Berlin ve Paris’ten kritik işbirliği mesajı

Almanya ile Fransa arasında önceki gün videokonferans aracılığıyla düzenlenen ortak bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisi, Türkiye’yle ilişkiler açısından önemli sinyaller içeriyor. İki ülkeden 14 bakanın katılımıyla yapılan ortak bakanlar kuruluna 22’nci ve son kez katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’yle karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine dayalı ilişkilerin Paris ve Berlin’in stratejik çıkarına olduğunu bir kez daha teyit etti. İşbirliğinin güçlendirilmesi ise bir kez daha Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesinin kalıcı olmasına bağlandı.

62 MADDELİK BİLDİRİ

İki ülke liderinin imzasını taşıyan 62 maddelik bildiride, Türkiye ile ilgili olarak, “Doğu Akdeniz’de gerilimin kalıcı olarak düşürülmesi ve bölgesel krizlerin çözülmesine yapıcı bir katkı sağlaması şartıyla Türkiye’yle karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ilişkilerinin stratejik çıkarımıza olduğunu tekrar teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir ruhla işbirliğini güçlendirmeye hazırız” denildi. Bildiride, Doğu Akdeniz’deki ilgili tüm aktörler, sürüncemede kalmış sorunların kalıcı çözümüne katkı yapmaya teşvik edildi.

POZİTİF YAKLAŞIM

Ortak bildiride Türkiye konusuna yer verilmesi ve bunun, şarta bağlı olsa da pozitif tarafı ağır basan bir yazımla yapılması Berlin ve Paris’in, Türkiye’yle ilişkilere verdiği önemi gösteriyor. Bu açıklamanın Brüksel’in Ankara’yla ilişkileri derinlemesine gözden geçirdiği bir dönemde gelmesi de dikkat çekiyor. Her iki ülkenin çıkara dayalı işbirliğini öne çıkarıp Avrupa Birliği (AB) sürecine atıf yapmaması, bu konuda önceliği Batı Balkanlar’a verdiklerini net şekilde ortaya koymaları ise Türkiye paragrafının zayıf halkasını oluşturuyor. Sonuç bildirisindeki vurgu, çoğu AB ülkesinin ortak görüşünü de temsil eder nitelikte.

ZİRVELERDE ŞEKİLLENECEK

Önümüzdeki üç hafta Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Brüksel’de 14 Haziran’da yapılacak NATO Zirvesi bu konuda ilk net sinyallerin geleceği toplantı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu toplantıda başta ABD Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile olanlar olmak üzere yapacağı temaslar, sadece ikili ilişkileri değil AB sürecini de etkileme potansiyeli taşıyor. Türkiye’yle ilişkiler Biden’ın AB liderleriyle 15 Haziran’da yapacağı zirvenin de ana gündem maddeleri arasında yer alacak. AB, Türkiye’yle ilişkiler konusunda ABD’yle koordinasyon içinde hareket etme isteğini gizlemiyor. İlişkilerin geleceğine yönelik en önemli toplantı ise 24-25 Haziran’daki AB Zirvesi olacak. Türkiye, bu toplantıdan, pozitif gündem ruhuna uygun şekilde, ilişkileri ileri taşıyacak kararlar alınması yönündeki beklentisini koruyor. Ankara’nın AB’den öncelikli talebi ise Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda somut adım atılması.

KIBRIS MESELESİ

Doğu Akdeniz’de aylardır gerilim yaşanmaması kritik süreçte Türkiye’nin elini güçlendirirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina’daki temaslarından çıkan sonuçlar Brüksel’de de memnuniyetle karşılandı. İki hafta sonra bu havanın liderler düzeyinde de korunması halinde AB Zirvesi’ne olumlu katkı sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kıbrıs sorunu ise çözüm sürecinde tıkanma yaşanması, tarafların konuya yaklaşımındaki ciddi farklar ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin AB Zirvesi’nde sorun çıkarmasının neredeyse kesin olması nedeniyle Brüksel-Ankara hattındaki en önemli pürüz olmayı sürdürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara