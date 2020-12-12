Merkel: Türkiye ile ilgili uzlaşmadan memnunum

Merkel, AB liderler zirvesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel ile ortak basın toplantısında “Türkiye konusunda varılan uzlaşmadan memnunum” dedi. Uzlaşmanın çok dengeli olduğunu söyleyen Merkel, Yüksek Temsilciliğin raporunu bekleyeceklerini ve yeni Amerikan hükümetiyle de konuyu tartacaklarını söyledi. Başbakan Merkel, Türkiye kararıyla ilgili şöyle dedi: “Bir yanda nerde provoke edildiğimizi söylüyoruz. Başta Maraş konusunda Kıbrıslı mevkidaşımızın haklı olarak dava açmasına hepimiz destek verdik. Diğer yandan Oruç Reis’in de Yunanistan önlerinden çekildiği bir durum söz konusu şimdi.”

‘RAPORU BEKLEYECEĞİZ’

Merkel, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Türkiye’ye silah ambargosu talebiyle ilgili gelen bir soruyu ise şöyle yanıtladı: “Biz insan kaçakçılığını önlemek istiyoruz. Düzenli bir göçten yanayız. Biz, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisini gelecek zirve için Türkiye üzerine şimdiki durumun ötesinde bizim işbirliğimiz ve Libya, Karabağ gibi tüm bölgeyi kapsayan bir rapor hazırlamakla görevlendirdik. O rapor üzerinden Türkiye ilişkilerimizi konuşacağız. Bu ilişkileri bir yanda stratejik bağımlılıklar belirliyor. Çoğumuz NATO üyesiyiz. Diğer yanda gerilimler var. Bu nedenle konuyu gelecekte de yoğun biçimde ele almak yararlı. Bu bağlamda NATO kapsamında silah ihracatının da tartışılması gerektiğini konuştuk. Biz yeni Amerikan hükümetiyle de bunu görüşelim dedik. O nedenle Almanya’nın silah ihracatı konusunda ve gelecek adımlar üzerine şimdi bir şey söyleyemem. Biz Yüksek Temsilciliğin raporunu bekleyeceğiz.”