Merkel, Türk aşı mucitlerini tebrik etti

Telekonferans görüşmesinde iki araştırmacının geliştirdiği mRNA aşı teknolojisinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğu inancını dile getiren Angela Merkel şöyle dedi: “Almanya sizin gibi güçlü araştırmacılar olmasından devasa gurur duyuyor. Şunu da itiraf edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesinde sizden bahsetti, Türkiye kökenli olduğunuzdan. Bundan dolayı da seviniyoruz. Sizleri tebrik ediyorum bu yaptıklarınızdan dolayı. Ne kadar insanın hayatını bu salgından kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, onay çıkmasıyla bu aşının ne kadar hayat kurtaracağını görüyoruz.