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Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 18.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkel, Türk aşı mucitlerini tebrik etti

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel, Türk aşı mucitlerini tebrik etti
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüse karşı aşı geliştiren Prof. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci’yi arayarak tebrik etti.

Telekonferans görüşmesinde iki araştırmacının geliştirdiği mRNA aşı teknolojisinin çok daha büyük potansiyele sahip olduğu inancını dile getiren Angela Merkel şöyle dedi: “Almanya sizin gibi güçlü araştırmacılar olmasından devasa gurur duyuyor. Şunu da itiraf edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesinde sizden bahsetti, Türkiye kökenli olduğunuzdan. Bundan dolayı da seviniyoruz. Sizleri tebrik ediyorum bu yaptıklarınızdan dolayı. Ne kadar insanın hayatını bu salgından kaybettiği göz önünde bulundurulduğunda, onay çıkmasıyla bu aşının ne kadar hayat kurtaracağını görüyoruz.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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