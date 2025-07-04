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Merkel Trump’a çattı: ‘Tam bir ilgi delisi’

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#MERKEL#Trump#Kitap
Merkel Trump’a çattı: ‘Tam bir ilgi delisi’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 07:00

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ilgi delisi” olduğunu ve siyaseti de “girişimci gözüyle” değerlendirdiğini söyledi.

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Anı kitabının Yunanca çevirisini tanıtmak amacıyla Yunan Kathimerini gazetesi tarafından yapılan etkinlikte konuşan Merkel, Mart 2017’de yaptığı Oval Ofis ziyaretinde yaşananları anlattı. Trump’ın kameralar önünde elini sıkmayı reddettiğini ancak kamera arkasında tokalaştıklarını söyleyen eski başbakan, “‘Donald, el sıkışmalıyız’ deme hatasını yaptım ve o da elimi sıkmadı. Kendine dikkat çekmek istedi. İstediği şey bu: Dikkatleri üzerine çekmek ve herkesin ona bakmasını sağlamak” dedi. Trump’ın son dönemde uluslararası gündemi meşgul eden ek gümrük vergileri konusunda da bu motivasyonla hareket ettiğini savunan Merkel, bu konuyla ilgili de Avrupalıların Trump yönetimine karşı “birlik olmaları ve geri adım atmadan, kendi vergileriyle karşılık vermesi gerektiğini” söyledi.

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#MERKEL#Trump#Kitap

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