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Merkel seçim bölgesinde yuhalandı

#Angela Merkel#Protesto#Almanya
Merkel seçim bölgesinde yuhalandı
Ahmet Külahçı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Stralsund kentinde katıldığı seçim kampanyasında aşırı sağcı gruplar tarafından yuhalandı.

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1990 yılından beri katıldığı tüm seçimleri Stralsund’u da içeren seçim bölgesinde doğrudan kazanan Merkel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte Stralsund kent merkezinde düzenlenen seçim kampanyasında kürsüye çıkan Merkel’in konuşma yapması pandemiye karşı alınan önlemlere baştan beri karşı olan “aykırı düşünenler” ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldı.

Partisinin adayı Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet için destek isteyen Merkel, “Laschet, Almanya’yı daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

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#Angela Merkel#Protesto#Almanya