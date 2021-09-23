Merkel seçim bölgesinde yuhalandı

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1990 yılından beri katıldığı tüm seçimleri Stralsund’u da içeren seçim bölgesinde doğrudan kazanan Merkel, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet’le birlikte Stralsund kent merkezinde düzenlenen seçim kampanyasında kürsüye çıkan Merkel’in konuşma yapması pandemiye karşı alınan önlemlere baştan beri karşı olan “aykırı düşünenler” ve aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yandaşları tarafından engellenmeye çalışıldı.

Partisinin adayı Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet için destek isteyen Merkel, “Laschet, Almanya’yı daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.