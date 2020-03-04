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Haber Giriş: 04.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Merkel, Putin’i aradı

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Merkel, Putin’i aradı
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RUSYA Devlet Başkanı Putin’i arayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, hem Suriye, hem de Libya’da kalıcı ateşkes sağlanmasını istedi.

Görüşmeye ilişkin Kremlin’den yapılan açıklamada, “Almanya’nın inisiyatifiyle Başbakan Merkel ile Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Temasın odağında İdlib’de son dönemde yaşanan gelişmeler yer aldı. 5 Mart tarihinde Putin ile Erdoğan arasında yapılacak ikili görüşmenin verimli geçmesi temennileri dile getirildi. Libya ile ilgili olarak ihtilaflı tarafların ocak ayında Berlin’de yapılan Libya konferansı kararlarını yerine getirerek ateşkese uymaları gereği vurgulandı” denildi.

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