Merkel ortalığı karıştırdı: Armin Laschet’i seçin yoksa solcular gelir

MERKEL, 26 Eylül seçimleri öncesinde Federal Meclis’te yapılan son oturumda bir yandan partisi Hıristiyan Birlik’in (CDU/CSU) adayı Laschet’e destek isterken, öte yandan anketlerde öne geçen Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’u hedef aldı.

BİR YANDA PROTESTO

Merkel, SPD’nin Yeşiller’le birlikte Sol Parti (LINKE) desteğinde iktidara gelebileceği ve Almanya’nın yönünün değişebileceği uyarısında bulundu. Merkel’in, “Bu seçimler, 1949 yılından bu yana ilk kez görevdeki bir başbakan yeniden aday olmadığı için değil, aynı zamanda bu zor dönemde ülkenin yönünü belirleyecek hükümet seçileceği için çok özel. Seçmenler oylarını verecek: Ya Sol Parti’nin desteğinde SPD ve Yeşiller’i seçecek…” demesi üzerine SPD ve Yeşiller milletvekilleri, seslerini yükselterek Merkel’i protesto etti.

BİR YANDA ALKIŞ

Merkel ise “Ben doğruları söylüyorum, en azından SPD bu desteği (Sol Parti’nin desteğini) göze alacak. Ancak ülkemiz için en iyi yol, Başbakan olarak Laschet ile CDU/CSU liderliğindeki bir federal hükümettir. Çünkü kuracağı hükümeti istikrar, güvenilirlik, ılımlılık ve orta yolu savunacak” dedi. Birlik vekilleri Merkel’in sözlerine alkışlarla destek verdi.

ANKETLERDE SPD ÖNDE

16 yıldır Almanya Başbakanı olan Merkel, 2018 ‘de oy kaybı üzerine bir daha aday olmama kararı almıştı.

Merkel’in Birlik partileri (CDU/CSU), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başbakanı Armin Laschet’i aday gösterdi.

Almanya’da halihazırda CDU/CSU iie SPD koalisyonu var. Merkel hükümetinde Maliye Bakanı olan Scholz, SPD’nin başbakan adayı oldu. Yeşiller’in adayı ise Annalena Baerbock. SPD anketlerde CDU/CSU’nun 5-6 puan önüne geçti.

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