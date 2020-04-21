Merkel önlemleri gevşetme konusunda uyardı: Dikkatli olun

Merkel ile yaptıkları görüşme sonrasında bazı eyalet başbakanları geçen hafta, aşamalı olarak tedbirleri gevşetme kararı almıştı. Almanya’da dün küçük kitapçılar, çiçekçiler, konfeksiyon mağazaları açılırken Merkel, şu uyarılarda bulundu:

BAŞARAMAZSAK YAZIK OLUR

“Sosyal temas yasağıyla çok şeye ulaştık. Özellikle vakaları kontrol altına alarak, patlayan yeni vaka sayısını durdurmayı başardık. Bulaş oranının birin altına düşmesini sağladık. Günlerdir iyileşenlerin sayısı hasta sayısından daha çok. Bunu öncelikle kısıtlamalara büyük bir disiplin ve sabırla uyan vatandaşlara borçluyuz. Ama bir saniye bile gözardı etmememiz gereken bir durum var: Daha salgının başındayız ve tepeyi henüz aşmadık. Eğer şimdi kısıtlamaları kaldırırsak bunun sonucunun ne olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle adım adım ve dikkatli gitmek zorundayız. Göz göre göre geriye düşersek çok yazık olur. Bir saniye bile kendimizi güvende görmeyelim. Çok uyanık ve disiplinli kalmaya devam etmeliyiz.”

SERT ÖNLEMLERE GERİ DÖNERİZ

Enfeksiyon sayısının yeniden yükselmesi durumunda sert önlemlere geri dönme tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Merkel, “Bunu engellemek, ekonomi için de önemli. Bugün yürürlüğe giren gevşetme adımlarının enfeksiyon rakamlarına etkisini ancak 14 gün sonra görebileceğiz. Daha erken değil” diye konuştu.

Avrupa’da 60 milyon kişinin işi tehlikede

AMERİKAN finansal danışmanlık şirketi McKinsey’in raporuna göre koronavirüs salgınından ötürü Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’ta yaklaşık 60 milyon kişi işten çıkarma, ücretsiz izin ya da maaş kesintisi gibi uygulamalara maruz kalabilir. Salgının üç ay içinde kontrol altına alınamadığı senaryoda AB’de işsizlik oranı yüzde 6’dan en az yüzde 11’e tırmanacak ve yüksek seviyelerde seyredecek. 2024’e kadar da tam bir iyileşme olmayacak. Salgın sürdüğü takdirde AB ve Birleşik Krallık’ta perakende, restoran-kafe, otelcilik, inşaat ve eğlence sektörlerinde istihdam edilen 55 milyon civarında kişinin işi tehlikeye girecek. Risk altında olacağı tahmin edilen pozisyonların yüzde 80’inde çalışanların üniversite derecesi bulunmuyor. Küçük ölçekli şirket çalışanları özel olarak tehlikede. McKinsey, işletme ve hükümetlerin istihdamı korumak için hızlı hareket etmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Buna göre şirketler maliyetleri düşürmeli, çalışma vardiyalarını ayırmalı, mümkün olan her alanda uzaktan çalışmaya imkân tanımalı. Hükümetler ise, bazıları Avrupa’da halihazırda yapılmakta olan kredi teminatları, vergi kolaylıkları ve çalışanlar için ödeme garantileri sunmak gibi seçeneklere başvurmalı.