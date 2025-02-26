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Merkel, Merz’i SMS ile tebrik etti

Güncelleme Tarihi:

#Angela Merkel#Friedrich Merz#Sms
Merkel, Merz’i SMS ile tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Friedrich Merz’i, partisinin genel seçimlerde elde ettiği zaferi telefon mesajı (SMS) ile kutladı.

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Merkel’in mesajında, Merz’e “Hükümeti kurarken başarılar dilediği” öğrenildi. Ancak bu kutlama, Merz’in beklediği gibi kamuoyuna açık bir şekilde değil, sessiz sedasız gerçekleşti. Bu mesaj, iki siyasetçi arasındaki gerilimli ilişkiye rağmen, bir nevi “barış mesajı” olarak yorumlandı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Merkel ile Merz arasındaki ilişki, uzun yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Merkel’in 2002 yılında Merz’i CDU/CSU grubunun liderliğinden uzaklaştırması iki isim arasında derin bir gerginliğe neden olmuştu. Bu yılın başında ise Merkel, Merz’i göçmen politikası konusunda aşırı sağcı AfD partisinin desteğini almakla eleştirmişti. Ancak geçen yaz, Merkel’in 70’nci yaş günü kutlamasında iki ismin oldukça samimi bir şekilde görüntülenmesi aralarındaki buzların eridiğine dair işaret olarak yorumlanmıştı.  Merkel, görevden ayrıldıktan sonra siyaset sahnesinde aktif rol oynamaktan kaçınıyor. Ancak özellikle CDU içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor.

 

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#Angela Merkel#Friedrich Merz#Sms

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