Merkel, Merz’i SMS ile tebrik etti

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Merkel’in mesajında, Merz’e “Hükümeti kurarken başarılar dilediği” öğrenildi. Ancak bu kutlama, Merz’in beklediği gibi kamuoyuna açık bir şekilde değil, sessiz sedasız gerçekleşti. Bu mesaj, iki siyasetçi arasındaki gerilimli ilişkiye rağmen, bir nevi “barış mesajı” olarak yorumlandı.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Merkel ile Merz arasındaki ilişki, uzun yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Merkel’in 2002 yılında Merz’i CDU/CSU grubunun liderliğinden uzaklaştırması iki isim arasında derin bir gerginliğe neden olmuştu. Bu yılın başında ise Merkel, Merz’i göçmen politikası konusunda aşırı sağcı AfD partisinin desteğini almakla eleştirmişti. Ancak geçen yaz, Merkel’in 70’nci yaş günü kutlamasında iki ismin oldukça samimi bir şekilde görüntülenmesi aralarındaki buzların eridiğine dair işaret olarak yorumlanmıştı. Merkel, görevden ayrıldıktan sonra siyaset sahnesinde aktif rol oynamaktan kaçınıyor. Ancak özellikle CDU içindeki gelişmeleri yakından takip ettiği biliniyor.