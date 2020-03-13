Merkel İstanbul zirvesine katılmayabilir

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert cuma günü Berlin'de olağan haftalık basın toplantısında Başbakan Merkel'in gelecek haftaki randevularıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Hükümet Sözcüsü Seibert, İstanbul zirvesini randevular arasında saymayınca bir gazeteci 'Başbakan Merkel salı günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyecek mi' diye hatırlatmada bulundu. Seibert bu hatırlatmaya “Koronavirüs ile ilgili durumu biliyorsunuz.



Bu yüzden görüşme planlama aşamasında” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada mültecilerin durumuyla ilgili Merkel ve Macron ile İstanbul'da salı günü üçlü zirve yapılacağını, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da katılımıyla zirvenin dörtlü olabileceğini söylemişti.