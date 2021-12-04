Merkel için askeri tören: Sevdiği şarkılar ile uğurlandı

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Almanya’nın ilk kadın Başbakanı Angela Merkel için önceki akşam askeri veda töreni düzenlendi. Başbakanlık koltuğuna 22 Kasım 2005 tarihinde oturan ve muhtemelen gelecek hafta çarşamba günü görevi Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’a devredecek olan Merkel için “Bundeswehr” olarak bilinen Federal Ordu tarafından bir uğurlama töreni yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı uğurlama töreninde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başta olmak üzere Merkel kabinelerinde görev alan eski ve yeni bakanlar da hazır bulundu. Tören Federal Savunma Bakanlığı’nda düzenlendi.

‘MEYDAN OKUYAN YILLAR’

16 yıldır Almanya’nın başbakanlığını yapan Angela Merkel, tören öncesi kısa bir konuşma yaptı. “Bugün burada sizlerin önünde her şeyden önce minnettarlık ve tevazu hissediyorum. Her şeyden önce bu kadar uzun süre görev yapmama izin verildiği için” diyen Merkel, görevi boyunca kendisinin yanında olan çalışma arkadaşlarına ve ailelerine de teşekkür etti. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçildiğinin altını çizerken gece gündüz demeden çaba gösteren doktorlara, hemşirelere, sağlık personellerine ve ilk yardım hizmeti verenlere de teşekkür etti. Görev dönemini “enerji dolu ve meydan okuyan yıllar” olarak nitelerken, hem politik hem de insan olarak gereken çabayı gösterdiğini belirtti ve “yerine de getirdik” dedi.

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SCHOLZ’A ŞANS DİLEDİ

Başbakan Merkel, kin, nefret ve yalan yanlış bilgilendirmelere karşı demokrasinin savunulması çağrısında da bulundu. Angela Merkel, kendilerinden görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete dönük olarak, “Dünyaya başkalarının gözüyle bakmaya cesaretlendirmek istiyorum” dedi. Ayrıca kendisinden görevi devralarak, Almanya’nın yeni Başbakanı olması beklenen Olaf Scholz’a da “bol şans” diledi. “Ben geleceği iyi bir biçimde şekillendirmeyi sürdüreceğimizden eminim” diyen Merkel, kalpten çalışınca üstesinden gelinmeyecek hiçbir şeyin olmayacağını da vurguladı.

SEÇTİĞİ PARÇALAR ÇALINDI

67 yaşındaki Angela Merkel’in uğurlama töreni sırasında önceden çalınmasını ve söylenmesini istediği şarkıları dinlerken, duygulu anlar yaşadığı gözden kaçmadı. Ellerinde meşaleler taşıyan üniformalı, miğferli askerler, komandolar ve özel harekât birlikleri eşliğinde gerçekleştirilen törende “Großer Gott, wir loben Dich” (Büyük Tanrı, seni övüyoruz) adlı ilahinin yanı sıra ünlü Doğu Alman şarkıcı Nina Hagen’in “Du hast den Farbfilm vergessen” (Renkli filmi unuttun) ve aynı zamanda aktris olan ünlü şarkıcı Hildegard Knef‘in “Für mich solls rote Rosen regnen” (Benim için kırmızı güller yağsın) parçaları çalındı. Özellikle Hildegard Kneft’in parçası çalınırken, Angela Merkel’in ağlamamak için kendisini zor tuttuğu gözlendi.