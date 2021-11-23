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Merkel görevi bırakmadan önce Kovid-19 kısıtlamaları getirmek istiyor

#ALMANYA#Merkel#Koronavirüs
Merkel görevi bırakmadan önce Kovid-19 kısıtlamaları getirmek istiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevi bırakmasına kısa bir süre kala ülkesinde kontrolden çıkan koronavirüs salgını için yeni kısıtlamalar getirmek istiyor ancak yeni koalisyon kısıtlamalara kesinlikle karşı. Ülkedeki vaka sayıları kontrolsüz bir şekilde artıyor, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde şimdiden yer kalmadı.

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Angela Merkel, görevi bırakmasına kısa bir süre kala kameralar karşına geçip vatandaşlarını uyarmış ve Almanya'da tedbirlerin sıkılaştırılması çağrısında bulunmuştu.

DRAMATİK BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Merkel yaptığı açıklamada “Son derece dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Sahip olduğumuz kurallar yeterli değil, daha önce gördüğümüz her şeyi aşacak bir durumla karşı karşıyayız." demişti.

Almanya genelinde koronavirüs vakaları önlenemez şekilde artarken hastaneler yoğun bakım ünitelerinde yer kalmadığı konusunda uyarıyor.

SAĞLIK BAKANINDAN SERT SÖZLER

Sağlık bakanı Jens Spahn, dün düzenlediği basın toplantısında alışılmadık derecede sert bir dil kullanarak "Kış sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanacak, ya iyileşecek ya da ölecek" dedi.

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MERKEL GÖREVİ BIRAKMADAN KISITLAMA GETİRMEK İSTİYOR

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Merkel, sadece iki hafta içinde görevinden ayrılmaya hazırlanıyor ve içinde bulunduğu bu durumda ülke geneli bir kısıtlama getirmesinin mümkün olmadığı konuşuluyor .Ancak Merkel iktidardaki son eyleminde yeni bir sokağa çıkma yasağı için baskı yapmaya kararlı görünüyor.

Zamanının kısıtlı olduğunu bilen Merkel hemen harekete geçti ve lideri olduğu Hıristiyan Demokrat partisinin (CDU) Pazartesi günkü toplantısında bölge liderlerini olağanüstü hal yasası sona ermeden önce tecrit önlemlerini uygulamaya çağırdı .

YENİ KOALİSYON KISITLAMAYA KARŞI

Olaf Scholz yönetimindeki yeni koalisyon, daha fazla karantina istemediğini ve virüsle mücadelede farklı bir yaklaşım benimsemeyi planladığını daha önce açıkça belirtmişti.

VAKA SAYILARINDA KORKUTAN YÜKSELİŞ

RKI'den yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 30 bin 643 vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 385 bin 585'e yükseldi.

Aktif vaka sayısı ise 637 bin 200'e yükselerek salgının dördüncü dalgasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 99 bin 124'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 386,5 olarak belirlendi.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısının 56 milyon 500 bine yükseldiği ülkede tam aşılananların oranı yüzde 68'e çıktı.

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Ülke genelinde yoğun bakım ünitelerinde 3 bin 845 ağır hasta bulunduğu, bunların 1961'inin entübe edildiği öğrenildi. 

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