Merkel gidiyor, Scholz geliyor

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Almanya’da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’a görevin yanı sıra sıkıntıları da devrediyor. Almanya’da SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in oluşturduğu, ülkeyi daha ileri taşımayı vaat eden ‘trafik lambası koalisyonu’ işbaşı yapıyor.

GÜN BOYU SÜRECEK

Scholz, bugün Federal Meclis’te yapılacak oylamadan sonra resmen Almanya’nın 9’uncu başbakanı olacak. 736 sandalyeli Federal Meclis’te SPD, FDP ve Yeşiller’in 416 milletvekili olduğu için Scholz’un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarıyla seçilmesi kesin. Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını alacak olan Scholz’un Federal Meclis’e dönerek yemin edip resmen göreve başlaması öngörülüyor. Yemin töreninden sonra bakanlarla birlikte Başbakan Olaf Scholz, yeniden Bellevue Sarayı’na gidecek.

GÖREVİ DEVRALACAK

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Yeni bakanlar Cumhurbaşkanı’ndan mazbatalarını alıp tekrar Federal Meclis’e gelerek yemin edip resmen görevlerine başlayacak. Yemin töreni sonrasında Almanya’nın yeni başbakanı Scholz başbakanlığa giderek görevi Merkel’den devralacak.

8 KADIN, 8 ERKEK BAKAN

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı. Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak. Kabinede Yeşiller’den Cem Özdemir de tarım bakanı olarak Türkiye kökenli ilk bakan unvanını alacak. Kabinenin yaş ortalaması ise 50.4 olarak hesaplandı.

YENİ HÜKÜMETİN TÜRKİYE’YE YAKLAŞIMI NASIL

- Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin yara almadan atlatılmasına özen göstermiş, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin ‘ucu açık’ sürdürülmesini savunmuş, ilişkilerde denge politikası gütmüştü.

- Türkiye’ye AB’ye ‘adaylık statüsü’ verilmesinde ve Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlatılmasında dönemin SPD’li Başbakanı Gerhard Schröder önemli bir rol oynasa da günümüzde sosyal demokrat politikacıların çoğu farklı bir tutum sergilemekte.

- Hükümet ortakları Yeşiller ile FDP ise Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin derhal durdurulmasını, Türkiye’ye silah satışının yasaklanmasını istiyor.

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- Koalisyon Sözleşmesi’nde Türkiye ile ilgili ifadeler de yer aldı. “Türkiye, iç politikadaki kaygı uyandıran gelişmeler ve dış politikadaki gerilimlere rağmen AB’nin önemli bir komşusu ve NATO’da önemli bir partnerimiz olmaya devam ediyor” denilen 177 sayfalık belgede, Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin temkinli bir şekilde sürdürülmesi mesajı verildi.