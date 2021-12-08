Merkel gidiyor, Scholz geliyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Deltadan daha mı ölümcül Dünyanın gündemi OmikronDelta'dan daha mı ölümcül? Dünyanın gündemi 'Omikron'#Omikron
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)#Borussia Dortmund
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Oğlu Mehmetin ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldıOğlu Mehmet'in ölümünden sonra... Nâzım’ın mirası kime kaldı#Nazım Hikmet
MEBden köylere yönelik önemli adım Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değiştiMEB'den köylere yönelik önemli adım! Fırsat eşitliği ve eğitim yaygınlaştırması için... Sayı değişti#Anasınıfı
Bakan Koca Tesadüf değil diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güveninBakan Koca 'Tesadüf değil' diyerek duyurdu: 10 ayın sonuçlarına güvenin! #Koronavirüs
En büyük mağaza Dubaide açıldıEn büyük mağaza Dubai'de açıldı#Bünyamin Aydın
Alzheimera en etkili tedavi ViagraAlzheimer'a en etkili tedavi Viagra!#Viagra
İnsanlık ölmüş Dolmuş şoföründen işçiye utandıran tepkiİnsanlık ölmüş! Dolmuş şoföründen işçiye 'utandıran' tepki#Minibüs
HABERLERDünya Haberleri

Merkel gidiyor, Scholz geliyor

#Angela Merkel#Almanya#Olaf Scholz
Merkel gidiyor, Scholz geliyor

Almanya’da 16 yıldır başbakanlık yapan Angela Merkel, bugün görevi SPD’li Olaf Scholz’a ve ‘trafik lambası koalisyonuna’ devrediyor.

Haberin Devamı

Almanya’da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona eriyor. Hıristiyan Demokrat Partili Merkel, bugün Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz’a görevin yanı sıra sıkıntıları da devrediyor. Almanya’da SPD, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller’in oluşturduğu, ülkeyi daha ileri taşımayı vaat eden ‘trafik lambası koalisyonu’ işbaşı yapıyor.

Merkel gidiyor, Scholz geliyor

GÜN BOYU SÜRECEK

Scholz, bugün Federal Meclis’te yapılacak oylamadan sonra resmen Almanya’nın 9’uncu başbakanı olacak. 736 sandalyeli Federal Meclis’te SPD, FDP ve Yeşiller’in 416 milletvekili olduğu için Scholz’un ilk turda parlamenterlerin yarısından fazlasının oylarıyla seçilmesi kesin. Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den mazbatasını alacak olan Scholz’un Federal Meclis’e dönerek yemin edip resmen göreve başlaması öngörülüyor. Yemin töreninden sonra bakanlarla birlikte Başbakan Olaf Scholz, yeniden Bellevue Sarayı’na gidecek.

GÖREVİ DEVRALACAK

Haberin Devamı

Yeni bakanlar Cumhurbaşkanı’ndan mazbatalarını alıp tekrar Federal Meclis’e gelerek yemin edip resmen görevlerine başlayacak. Yemin töreni sonrasında Almanya’nın yeni başbakanı Scholz başbakanlığa giderek görevi Merkel’den devralacak.

8 KADIN, 8 ERKEK BAKAN

Olaf Scholz, kendisi hariç 16 kişilik kabinede 8 kadın ve 8 erkek bakanın görev alacağını açıkladı. Buna göre dışişleri, içişleri, savunma, eğitim, çevre, aile, ekonomik işbirliği ve kalkınma, imar ve yapı gibi bakanlıklar kadınların kontrolünde olacak. Kabinede Yeşiller’den Cem Özdemir de tarım bakanı olarak Türkiye kökenli ilk bakan unvanını alacak. Kabinenin yaş ortalaması ise 50.4 olarak hesaplandı.

YENİ HÜKÜMETİN TÜRKİYE’YE YAKLAŞIMI NASIL

- Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin yara almadan atlatılmasına özen göstermiş, Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin ‘ucu açık’ sürdürülmesini savunmuş, ilişkilerde denge politikası gütmüştü.

- Türkiye’ye AB’ye ‘adaylık statüsü’ verilmesinde ve Türkiye ile AB arasında müzakerelerin başlatılmasında dönemin SPD’li Başbakanı Gerhard Schröder önemli bir rol oynasa da günümüzde sosyal demokrat politikacıların çoğu farklı bir tutum sergilemekte.

- Hükümet ortakları Yeşiller ile FDP ise Türkiye ile AB arasındaki müzakerelerin derhal durdurulmasını, Türkiye’ye silah satışının yasaklanmasını istiyor.

Haberin Devamı

- Koalisyon Sözleşmesi’nde Türkiye ile ilgili ifadeler de yer aldı. “Türkiye, iç politikadaki kaygı uyandıran gelişmeler ve dış politikadaki gerilimlere rağmen AB’nin önemli bir komşusu ve NATO’da önemli bir partnerimiz olmaya devam ediyor” denilen 177 sayfalık belgede, Türkiye ile diyalog ve işbirliğinin temkinli bir şekilde sürdürülmesi mesajı verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Angela Merkel#Almanya#Olaf Scholz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı

Gözyaşları içinde açıklamıştı... Alec Baldwin herkesi şaşırttı!

#Alec Baldwin
İklim krizi bir buna etki etmemişti Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor

İklim krizi bir buna etki etmemişti! Küresel ısınma neden albatrosların yuvasını yıkıyor?

#İklim Krizi