Merkel giderayak yineledi: Türkiye’yi AB’ye tam üye olarak görmüyorum

Yaz tatili öncesi başkent Berlin’de medya mensuplarıyla bir araya gelen Merkel, Hürriyet’in, Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri’nin (CDU/CDU) seçim programında yer alan ‘Türkiye, asla AB üyesi olamayacaktır’ ifadesiyle ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

İYİ İLİŞKİLER VURGUSU

“Benim Türkiye’yi AB’ye tam üye olarak görmediğimi ve bugün de hâlâ tam üye olarak görmediğim yönündeki siyasi düşüncemi de biliyorsunuz. Buna rağmen Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladığımı da. Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının gerçekleşmesi için de çok çaba sarf ettim. Örneğin Gümrük Birliği müzakerelerine başlayacağız.

Son Avrupa Konseyi toplantısında mültecilere yönelik çalışmaları için Türkiye’ye 3 milyar Euro destek verilmesi kararı aldık. Mültecileri müzakerelerde siyasi bir araç olarak kullanmamalıyız. Türkiye özellikle Suriyeli mülteciler konusunda mükemmel bir iş çıkarıyor. Biz de bu konuda destekledik. Ama tabii ki bu küçük bir bölümüydü. Ben mülteci sözleşmesinin devam etmesinden yanayım. Bu, mağdur durumdaki insanlar için en iyisidir.”

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