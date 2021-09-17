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Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak

#Merkel#ALMANYA#Dünya
Merkel genel seçimde oyunu mektupla kullanacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 26 Eylül'de yapılacak genel seçim için oyunu mektupla kullanmayı tercih ettiği bildirildi.

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Almanya Başbakanı Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert gazetecilerin Merkel'in oyunu nerede kullanacağını sorması üzerine, "Başbakan Merkel için bu sefer kameraların kurulmasına gerek kalmayacak. Çünkü Başbakan oyunu mektupla kullanmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Seibert, mektupla oy verme işleminin başladığının hatırlatılmasına karşılık Şansölye Merkel'in oy kullanıp kullanmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Merkel Kuzey-Ren Vestflaya Başbakanı ve 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet'e destek vermişti.
Merkel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Armin Laschet, Almanya’nın bu en büyük eyaletini çok başarılı bir şekilde yönetiyor. Kim böyle bir eyaleti yönetebiliyorsa Almanya’yı da şansölye olarak yönetebilir. Seçimlere kadar yoğun çaba sarf edilmesi gerekiyor. Aynı anda birçok şeyi yapmak zorunda kalacağız. Koronavirüs salgını var, Sel felaketi ve ardından Federal Meclis seçimleri var. Ama bunu hep birlikte rahatlıkla başarabileceğimize inanıyorum. Ve Armin Laschet, benim desteğimin olduğunu biliyor.'

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#Merkel#ALMANYA#Dünya