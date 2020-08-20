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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 20.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Merkel: Doğu Akdeniz’de gerilim çok tehlikeli

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel: Doğu Akdeniz’de gerilim çok tehlikeli
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderleriyle Belarus’taki siyasi krizi görüşmek için yapılan video konferans toplantısında Doğu Akdeniz’deki durumu da ele aldıklarını belirterek şöyle dedi:

Doğu Akdeniz’deki gerilimden duyduğumuz ortak endişeyi dile getirdik. Gerginliğin düşürülmesi için her şey yapılmalı. Durum çok tehlikeli. Biz Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarının sözkonusu olduğu yerde dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik.” Eylülde yapılacak olağanüstü AB Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri derinlemesine masaya yatıracaklarını söyleyen Merkel, “Almanya, karasularına sınır çekmekteki tartışmalarda diyalogtan yana. Diyalog özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında tekrar başlamalı” diye konuştu.

AB: ‘BELARUS SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan ve Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun yeniden seçildiği tartışmalı seçimin sonuçlarını AB olarak tanımadıklarını açıkladı. Merkel seçimlerin ne özgür ne de adil olduğunu belirtti. Bu açıklama, Belarus’un 37 yaşındaki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın AB’ye yaptığı destek çağrısı sonrasında geldi. Merkel, Rusya’yı da Belarus’a yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyardı. Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini alarak altıncı kez seçildiği açıklanmış, bunu geniş katılımlı protestolar izlemişti.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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