Merkel: Doğu Akdeniz’de gerilim çok tehlikeli

“Doğu Akdeniz’deki gerilimden duyduğumuz ortak endişeyi dile getirdik. Gerginliğin düşürülmesi için her şey yapılmalı. Durum çok tehlikeli. Biz Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarının sözkonusu olduğu yerde dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik.” Eylülde yapılacak olağanüstü AB Konseyi toplantısında Türkiye ile ilişkileri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri derinlemesine masaya yatıracaklarını söyleyen Merkel, “Almanya, karasularına sınır çekmekteki tartışmalarda diyalogtan yana. Diyalog özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında tekrar başlamalı” diye konuştu.

AB: ‘BELARUS SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ’

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan ve Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’nun yeniden seçildiği tartışmalı seçimin sonuçlarını AB olarak tanımadıklarını açıkladı. Merkel seçimlerin ne özgür ne de adil olduğunu belirtti. Bu açıklama, Belarus’un 37 yaşındaki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın AB’ye yaptığı destek çağrısı sonrasında geldi. Merkel, Rusya’yı da Belarus’a yönelik olası bir askeri müdahale konusunda uyardı. Lukaşenko’nun oyların yüzde 80’ini alarak altıncı kez seçildiği açıklanmış, bunu geniş katılımlı protestolar izlemişti.