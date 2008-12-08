Merkel bize kupon dağıt

AVRUPA’nın en büyük ekonomisine sahip olan, fakat bugünlerde durgunluk yaşayan Almanya
’da "kupon savaşları" yaşanıyor. İktidarın küçük ortağı olan Sosyal Demokratlar (SPD), seçimlere 10 ay kala, "popülist" bir teklifi gündeme getirdi. Hükümetin halka "alışveriş kuponları" dağıtması talep ediliyor. ABD’de mayıs ayında bir proje hayata geçirilmiş, halka vergi indirip çekleri dağıtılarak sokaktaki ekonomi canlı tutulmaya çalışılmıştı.
Alman Sosyal Demokratlara göre bu yöntem hem Noel’de halkın moralini yerine getirecek, hem de ekonomiyi canlandıracak. Bir Alman, bedava dağıtılacak ve para yerine geçecek kuponlar sayesinde istediği ürün ve hizmetleri ücretsiz satın alabilecek. Herkese 500 euro’luk kupon verilecek. SPD Başkan Yardımcısı Andrea Nahles, "Böylece insanlar yeni bir buzdolabı alabilir, evlerinde ufak tamiratlar yapabilir veya para yokluğundan erteledikleri diğer işleri finanse edebilirler" dedi.
Koalisyonun büyük üyesi Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Başbakan Angela Merkel ise bu fikre soğuk bakıyor. Merkel, kuponların "bütçede devasa bir delik açacağı" ve üstelik, getireceği ekonomik hareketliliğin son derece sınırlı olacağı fikrinde. İş dünyası karşı
Merkel, popülist politikalara karşı çıkan sol çevrelerden de destek bulmuş durumda. SPD üyesi olmasına rağmen, Maliye Bakanı Peer Steinbrueck bile, 30-40 milyar euro’ya malolacağını hesapladığı proje ile başlayacak "alışveriş çılgınlığının" etkilerinin uzun vadede olumlu olmayacağını düşünüyor. Sol eğilimli Süddeutsche Zeitung Gazetesi de, "Kuponlar ekonomiyi en fazla üç ay canlandırır. Ekonomik durgunluk daha uzun sürerse, hiçbir işe yaramazlar" diye yazdı.
İşin ilginci, Alman üreticiler bile kupon fikrine karşı. Alman Perakendeciler Birliği Başkanı Stefan Genth, krize rağmen alışveriş mevsiminin oldukça bereketli geçtiğini açıkladı. "Şu anda enflasyondaki düşüş ile istihdam ve gelirlerdeki artış, harcamaları artırmış durumda" diyen Genth, kupon projesinin ters tepebileceğini ve insanların kuponları bekleyip alışverişi kesebileceğini savundu. İş dünyasının diğer önemli isimleri de, kupon projesine karşı çıktı.