Merkel: Aşı olun, aşıya ikna edin

Almanya’da yaşayan herkesi aşı olmaya çağıran Merkel şunları söyledi:

“Hiç kimse kendisini tek başına bu salgından koruyamaz. Hepimiz birbirimizi korumamıza yardım etmeliyiz. Aşı yaptırmak istemeyenler ikna edilmeli. Ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüz de o kadar çok artacak. Ailede, işyerinde, futbol kulüplerinde, bir araya geldiğiniz her yerde birbirinizle konuşun ve aşı olmak istemeyenleri ikna etmeye çalışın.”

‘HEDEFTEN UZAĞIZ’

Merkel, vaka sayısında son günlerde artış görülmeye başlandığına dikkat çekerek, bu yüzden herkese daha dikkatli ve daha duyarlı davranma çağrısında bulundu. Merkel, yeni varyantlara karşı aşının ne kadar etkili olduğunun henüz bilinmediğine de işaret ederken, “Ama ne olursa olsun aşı olunmasına özen göstermeliyiz. 18-59 yaş grubunun yüzde 80’ini aşıladığımızda durum çok daha iyi olacak. Ama şu anda bundan daha çok uzağız” dedi.

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