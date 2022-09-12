Merkel anılarını kaleme alacak

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Kitabı, Kiepenheuer & Witsch yayınevi piyasaya sürecek. Eski Başbakan, yazacağı kitapla ilgili yaptığı açıklamada, “Beate Baumann ile birlikte yazdığım kitabımda siyasi çalışmalarımın temel kararlarını ve durumlarını yansıtmaktan ve bunları kişisel tarihime de başvurarak geniş bir kitle için anlaşılır kılmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Kiepenheuer & Witsch’in yayıncısı Kerstin Gleba, “Anıları, Angela Merkel’in siyasi çalışmalarının arka planına ve motivasyonlarına ilişkin kişisel bilgiler edinmek ve siyasi kararlarının nasıl oluştuğunu anlamak için tarihi bir fırsat sunuyor“ diye konuştu.