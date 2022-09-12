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Merkel anılarını kaleme alacak

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#Angela Merkel#Almanya#Kitap
Merkel anılarını kaleme alacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

Almanya’da 16 yıl başbakanlık yapan Angela Merkel, iktidar döneminin iç ve dış siyasetteki önemli gelişmelerini anlatacağı kitabı 2024 sonbaharında piyasaya çıkacak.

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Kitabı, Kiepenheuer & Witsch yayınevi piyasaya sürecek. Eski Başbakan, yazacağı kitapla ilgili yaptığı açıklamada, “Beate Baumann ile birlikte yazdığım kitabımda siyasi çalışmalarımın temel kararlarını ve durumlarını yansıtmaktan ve bunları kişisel tarihime de başvurarak geniş bir kitle için anlaşılır kılmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Kiepenheuer & Witsch’in yayıncısı Kerstin Gleba, “Anıları, Angela Merkel’in siyasi çalışmalarının arka planına ve motivasyonlarına ilişkin kişisel bilgiler edinmek ve siyasi kararlarının nasıl oluştuğunu anlamak için tarihi bir fırsat sunuyor“ diye konuştu.

 

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#Angela Merkel#Almanya#Kitap

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