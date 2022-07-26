Meriç’teki doğa parkında facia

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Yangın en az 20 bin dönüm ormanlık araziyi kül etti. Şiddetli rüzgâr ve yanan ağaçlardan kaynaklanan dumanlar nedeniyle yangın söndürme uçakları kullanılamadı. Yangının havadan söndürülmesi çalışmalarına sadece helikopterler katıldı. Bölgede 320 itfaiyeci ve 68 itfaiye aracı bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak bölgedeki 2 ilçe boşaltıldı. Dün yağan yağmur ise yangının kontrol altına alınabilmesi için küçük de olsa bir umut ışığı verdi. Dadia Milli Parkı’nda 36’sı yırtıcı, bazıları da ender rastlanan toplam 205 tür kuş, 24 tür yarasa ve çeşitli hayvan türleri yaşıyordu. Yangının, büyük bir doğa felaketine yol açtığı söyleniyor.