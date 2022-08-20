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Meriç’e 80 kilometrelik yeni duvar

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#Yunanistan#Meriç#Duvar
Meriç’e 80 kilometrelik yeni duvar
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Yunanistan Göç ve İlitica Bakanı Notis Mitarakis, Meriç’teki Türk-Yunan hududunda, 80 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar örmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Mitarakis, Skai radyosuna verdiği demeçte, “Mevcut duvarı 80 kilometre genişletmeyi hedefliyoruz. Proje teknik inceleme aşamasında. Bu tamamlandığında ihaleye açılacak” dedi. Söz konusu duvarın 26 kilometrelik bölümünün inşası geçen yıl kararlaştırılmıştı. Meriç’teki Türk-Yunan sınırının uzunluğu ise yaklaşık 212 kilometre. Meriç’te biri 12.5 (tel çit), diğeri 26.5 kilometre uzunluğunda (çelik parmaklıklı) iki duvar bulunuyor.

SUÇU TÜRKİYE’YE ATTI

Bu arada, çoğu Suriyeli yaklaşık 40 sağınmacının 14 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında mahsur bırakıldıkları ve aidiyeti konusunda Yunan makamlarının birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunduğu Meriç’teki adacıkla ilgili de konuşan Mitarakis, söz konusu adacığın “Türk toprağı” olduğunu öne sürerek, Türk unsurlarının, Suriyeli sığınmacıları şiddet ile tehdit edip Yunan tarafına attığını iddia etti.

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#Yunanistan#Meriç#Duvar

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