Merhaba özgürlük

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Akşam başlayacak iki günlük tören ile devlet başkanı unvanı Kraliçe 2’nci Elizabeth’den mevcut Genel Vali Sandra Mason’a geçecek. Kraliçe Elizabeth’in en büyük oğlu ve İngiltere tahtının varisi Prens Charles’ın da katılacağı törenler kapsamında askeri geçit töreni yapılacak. Tam bağımsızlığa giden yolda ada halkı, ekim ayında Mason’u ülkenin ilk devlet başkanı olarak seçmiş, bundan bir yıl önce Başbakan Mia Mottley sömürge geçmişini tümden terk edeceklerini açıklamıştı. Ancak ekonomisi İngiliz turistlerin varlığına bağlı 285 bin nüfuslu Karayip adası, pandemi önlemleri nedeniyle ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Plajları ile ünlü ada ülkesinde bazı Barbadoslular, özellikle son yıllarda yüzde 9’dan yüzde 16’ya tırmanan işsizlik gibi daha acil sorunlar olduğunu belirtiyor.