Mercan resifleri yok oluyor

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Küresel Mercan Resifleri İzleme Ağı’nın raporuna göre, deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesiyle mercanların kendilerine renk veren algleri kaybetmesi sonucu yaşanan “mercan ağarması” olayının sıklığı yaklaşık iki katına çıktı. Baş araştırmacı Manuel Gonzalez Rivero, “Onlara yeterince zaman verirsek, iyileşme kapasiteleri var. Ancak bu kadar zamanın verildiğini görmedik” ifadelerini kullandı. 2023’te yaşanan son ağarma olayı, dünya genelindeki mercan resiflerinin yüzde 77’sini etkileyerek kayıtlardaki en geniş kapsamlı olay olmuştu. Mercan resifleri, denizlerdeki canlıların yüzde 25’inden fazlasına ev sahipliği yapıyor.