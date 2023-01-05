Merakla beklenen rapor yayınlandı... En güçlü ordular belli oldu! Listede Türkiye de var

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'Global Firepower' isimli internet sitesi savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterleri göz önüne alarak hazırladığı 2023 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yayınladı.

297 bin askeri bulunan İtalya listeye 10'uncu sıradan girdi. Sadece 197 tanka sahip olan İtalya, deniz gücü ile öne çıktı. İtalyan donanmasının 213 parçadan oluştuğu açıklandı.

Toplanda 850 hava aracına sahip olan İtalya'nın bir üst sırasında Fransa yer aldı. 415 bin kişiye ev sahipliği yapan Fransız ordusunun 1000'in üzerinde hava aracına sahip olduğu belirtildi.

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222 tanka sahip olan Fransız ordusunun donanması ise 126 parçadan oluşuyor. Listenin 8'inci sırasında yer alan Japonya 309 bin kişilik bir orduya sahip.

Japonya'nın donanması 155 parçadan oluşuyor. 1451 adet hava aracı olan Japonya'nın tank sayısı ise 1004.

PAKİSTAN JAPONYA'YI GERİDE BIRAKTI

Japonya'yı geride bırakan Pakistan, 1.7 milyonluk ordusu ile dikkat çekiyor. Pakistan'ın 1413 hava aracı, 3 bin 742 tankı bulunuyor.

Listenin 6'ncı sırasında yer alan Güney Kore ordusu ise 1 milyon 130 bin kişilik bir orduya sahip.

Ordunun elinde 1602 hava aracı, 2 bin 331 tank bulunuyor. Güney Kore donanması 157 parçadan oluşuyor.

İNGİLTERE 5'İNCİLİĞE YÜKSELDİ

Güney Kore'yi geride bırakan İngiltere ise 231 bin kişilik bir orduya sahip. 663 hava aracı olan İngiliz ordusu, 227 tank ve 73 parçalık bir donanmaya sahip.

Listenin 4'üncü sırasında yer alan Hindistan da kalabalık ordusu ile dikkat çeken ülkelerden.

HİNDİSTAN 5 MİLYONDAN FAZLA ASKERE SAHİP

5 milyonun üzerinde askeri bulunan ordunun envanterinde 2 bin 210 hava aracı, 4 bin 614 adet de tank bulunuyor.

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3'üncü sırada yer alan Çin, 3 milyon 150 bin kişilik bir orduya ev sahipliği yapıyor.

3 bin 284 tane hava aracı olan Çin'in tank sayısı ise yaklaşık 5 bin. Son verilere göre, Çin Donanması 730 parçadan oluşuyor.

RUSYA'NIN ASKERİ GÜCÜ BELLİ OLDU

Ukrayna'daki savaşını sürdüren Rusya listenin ikinci sırasında yer aldı.

1.3 milyon askerden oluşan Rus ordusunun envanterinde 4 binin üzerinde hava aracı, 12 bin 566 tank ve 12 bine yakın top olduğu açıklandı. Rusya Donanması ise 598 parça gemiye ev sahipliği yapıyor.

Listenin zirvesindeki ülke bir kez daha ABD oldu. 2 milyona yakın askere ev sahipliği yapan ordunun envanterinde 5 bin 500 tank, yaklaşık 2 bin 500 top yer aldı.

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ABD'nin hava gücünü 13 bin 300 uçak helikopter oluşturuyor. Donanma ise 484 parçadan oluşuyor.

TÜRKİYE YERİNİ KORUDU

Listedeki yerini koruyan Türkiye 11'inci oldu. 775 bin askerden oluşan ordusu bulunan Türkiye'nin envanterinde 1000'in üzerinde hava aracı, 2 bin 229 tank, 3 bin top bulunuyor.

Türk donanmasının 154 parçadan oluştuğunu belirten Global Firepower, denizaltı sayasını ise 12 olarak açıkladı.

2023 raporuna göre, TÜRKİYE, Yunanistan, İspanya, Mısır, İran, Endonezya ve Polonya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Dünyanın en güçsüz ordusu ise 145'inci sırada yer alan Brutan oldu.