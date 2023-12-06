Menendez’in altınları ‘çalıntı’ çıktı

Haberin Devamı

NBC News’ün haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Haziran 2022’de Menendez’in evine düzenlediği baskında bulunan altınların seri numaraları, işinsanı Fred Daibes’in evinden 2013’te çalınan altınlarla eşleşti. New Jerseyli emlak zengini Daibes, kendisine karşı açılan federal soruşturmaya müdahale etmesi için Menendez’e rüşvet vermekle suçlanıyor.



PARMAK İZLERİ ŞOFÖRÜNÜN



Habere göre hırsızlar, 2013’teki soygun sırasında Daibes’in evinden 500 bin dolar nakit para ve 22 altın külçesini alıp kaçtı. Polis daha sonra 4 şüpheliyi yakalayarak çalınan altınları Daibes’e iade etti. Eşleşen seri numaraları, yetkililerin Menendez’in evinde bulunan altının, doğrudan iş insanı Daibes ile ilişkili olduğuna dair somut delil elde ettiği anlamına geliyor. Menendez ve eşi Nadine’nin Daibes’den Mart 2022’de tanesi 60 bin dolar olan 2 külçeyi rüşvet olarak aldığı düşünülüyor. Ayrıca iddianameye göre Menendez çiftinin evinde bulunan ve içinde binlerce dolar nakit olan bir zarfın üzerinde Daibes’in şoförünün parmak izleri de tespit edildi. Federal savcılar, 69 yaşındaki Menendez’e eylül ayında, yıllar boyunca rüşvet aldığı suçlamasıyla dava açmıştı.