Menendez’den ‘istifa’ açıklaması

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New Jersey Valisi ve Senato yetkililerine istifasını duyuran mektup yazan Menendez, “Jürinin kararını Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere sonuna kadar temyize götürme niyetinde olsam da Senato’nun çalışmalarını aksatmak istemiyorum” dedi. Menendez’in sözcüsü Joshua Natoli ise gelişmelerle alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Menendez’in istifa kararı Senato Etik Komisyonu’nun azil değerlendirmesine başlamasından bir gün sonra duyuruldu.

‘ANDY KİM’ ADAYLIK YARIŞINDA

Menendez 16 farklı yolsuzluk suçlamasından hüküm giydi ve onlarca yıllık hapis cezasıyla karşı karşıya. Menendez’in cezası 29 Ekim’deki duruşmada belli olacak. New York Times gazetesi ağustos sonu gerçekleşecek istifasıyla, Menendez’in bir ay daha Senatör maaşı alacağını ve sağlık sigortasından faydalanacağını yazdı. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Andy Kim, 2024 seçimlerinde Menendez’in Senato koltuğu için Demokratların adayı olarak yarışıyor.