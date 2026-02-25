Mencho’yu ‘aşığı’ ele vermiş

Haberin Devamı

Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, önceki gün Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile düzenlediği basın toplantısında ‘El Mencho Operasyonu’nun perde arkasını anlattı. Trejo’ya göre 20 Şubat Cuma günü Meksika istihbaratı, El Mencho’ya “yakın ve güvenilir” bir kişinin kimliğini belirledi. Bu kişi, El Mencho’nun sevgilisini kartelin kalesi olan Jalisco eyaletinin Tapalpa kasabasında yer alan bir tesise götürdü. El Mencho ile sevgilisi söz konusu tesiste buluştu. Ardından ertesi gün, El Mencho’nun sevgilisi ve bahsi geçen güvenilir kişi tesisten ayrıldı. El Mencho ise ağır silahlarla donatılmış bir ekipten oluşan “güvenlik çemberi” ile tesiste kalmaya devam etti. Yetkililer, aynı gün operasyonun planlamasını gerçekleştirdi. El Mencho ve yakınları ormanlık bir alana kaçarken, geride kalan kartel üyeleri Meksika askerleri ile çatışmaya devam etti. Daha sonra El Mencho, çatışmalarda aldığı yaralar nedeniyle hava yoluyla Mexico City’ye taşınırken yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

KİM BU GİZEMLİ KADIN

Sosyal medyada söz konusu aşığın Only Fans mankeni María Julissa adlı bir kadın olduğu öne sürüldü. Ancak Julissa iddiaları yalanladı. Mencho’nun sevgilisi olduğu iddia edilen bir diğer isim ise Guadalupa Moreno Carrillo. Carillo’nun, Ekim 2022’de Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı’ndan sızdırılan belgelerde “El Mencho’nun yakın çevresinden biri” olduğu iddia edilmesi nedeniyle “sevgilisi” olabileceği öne sürüldü. Mencho, eski eşi ve üç çocuğunun annesi Rosalinda Gonzalez Valencia’dan 2018’de ayrılmıştı.

Öte yandan Mencho’nun öldürülmesinin ardından intikam yeminleri eden kartel üyelerinin Meksika genelinde başlattığı şiddet olayları da yavaş yavaş dinmeye başladı. Operasyonun ardından eyalet yönetimi tarafından “kırmızı alarm” verilen Jalisco’da durum nispeten sakinleşmiş durumda. 6 eyalete yayılan olaylarda 25’i güvenlik görevlisi olmak üzere 55 kişi hayatını kaybetmişti.