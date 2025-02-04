Menbiç’te terör saldırısı: Tarım işçilerini hedef aldılar

Haberin Devamı

Bir ana yolda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 14’ü kadın tarım işçisi olmak üzere, 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

BAŞ ŞÜPHELİ PKK/YPG

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Terör saldırısı, Suriye’de yönetimin değişmesinden bu yana yaşanan en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçerken bu Menbiç’te son üç gündeki ikinci saldırı oldu. Cumartesi günü de kent merkezinde yine bombalı bir araçla düzenlenen saldırıda dört sivil ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu dokuz kişi yaralanmıştı. Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024’te Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Menbiç’i PKK/YPG’den kurtarmıştı.