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Menbiç’te PKK/YPG’den bombalı saldırı

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#SMO#Menbiç#Bombalı Saldırı
Menbiç’te PKK/YPG’den bombalı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG’den kurtarılan Menbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak etti.

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Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi. Sivil bir araçla gerçekleştirilen patlamanın bölgedeki araç ve binalarda da hasara yol açtığı aktarıldı. Saldırı tam da SMO kontrolündeki Menbiç’te hayatın normale dönmeye başladığı bir sırada geldi. Ayrıca, örgüt unsurları, 20 Aralık’tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını arttırdı. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristlerin, Menbiç’in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalıştığı bildiriliyor.

 

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#SMO#Menbiç#Bombalı Saldırı

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