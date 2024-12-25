Menbiç’te PKK/YPG’den bombalı saldırı

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Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi. Sivil bir araçla gerçekleştirilen patlamanın bölgedeki araç ve binalarda da hasara yol açtığı aktarıldı. Saldırı tam da SMO kontrolündeki Menbiç’te hayatın normale dönmeye başladığı bir sırada geldi. Ayrıca, örgüt unsurları, 20 Aralık’tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını arttırdı. Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristlerin, Menbiç’in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalıştığı bildiriliyor.