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Memur Sen: Açlık sınırı 816 YTL'ye çıktı

Memur Sen, Kasım ayında açlık sınırının 4 YTL artarak 816 YTL 969 YKr, yoksulluk sınırının ise 71 YTL 571 YKr artarak 2 bin 251 YTL 734 YKr’ye çıktığını bildirdi.

Memur Sen’den yapılan açıklamada, Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında genel olarak bir azalma olmasına rağmen yumurta, salatalık, patlıcan, domates, dolmalık ve sivri biber gibi mevsim meyve ve sebzelerindeki gözle görülür artışların açlık sınırının artmasına neden olduğu kaydedildi. Ekim ayında aylık 263.34 YTL doğalgaz (ısınma) parası ödeyen 4 kişilik çekirdek bir aile Kasım ayında aynı metreküpteki doğalgaz için 320.67 YTL ödedi.

Kasım ayında gıda fiyatlarındaki en büyük artış; yüzde 24,8’le üzümde yaşanırken, bunu yüzde 20,8’lik artışla salatalık, yüzde 13,3’lük artışla yumurta, yüzde 12’lük artışla kuru fasulye ve yüzde 3’lük artışla koyun eti fiyatları izledi.

Bununla birlikte gıda madde fiyatlarında limon, portakal ve mandalina gibi ürünlerde gözle görülür bir düşüş yaşandı.

Fiyatları düşen ürünlerde yüzde 27,2’lik bir oranla limon ilk sırayı alırken, 24,9’le mandalina, yüzde 21,9’la portakal, yüzde 15,6 ile karnabahar, yüzde 14,6’le ıspanak ve yüzde 12,9’luk düşüşle pırasa izledi.

Giyim ürünlerinde ise toplamda yüzde 3,397’lik bir artış yaşandı. En büyük artışı ise palto, manto, kadın kabanı, erkek kabanı ve çizme fiyatlarında yaşandı. Paltodaki artış bir önceki aya göre yüzde 15,6 olurken, mantoda yüzde 15, kadın kabanında yüzde 13,9, erkek kabanında yüzde 12,8, çizmedeki artış ise yüzde 9,9 olarak gerçekleşti.

Giyim ürünlerindeki fiyat artışını ısınma madde fiyatlarındaki artış izledi. Toplamda yüzde 6,577’lik bir artışın yaşandığı sektörde en büyük artış yüzde 21’lik artışla doğalgaz, yüzde 6,4’lük artışla kömür fiyatlarında yaşandı. (ANKA)
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