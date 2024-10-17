Meloni’nin mültecileri yollama arayışı: AB, Esad ile normalleşir mi

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Arnavutluk’la yaptığı göçmen anlaşmasıyla göç sorununun üstesinden bir türlü gelemeyen Avrupa Birliği’ne yeni bir formül sunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Beşar Esad liderliğindeki Suriye’ye yönelik yaklaşımı da Birlik içindeki tartışmaları alevlendirecek türden. AB Zirvesi öncesinde İtalyan Senatosu’nda, “AB’nin Suriye stratejisinin gözden geçirilmesi ve Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde anavatanlarına dönebilmeleri için gerekli koşulların yaratılması amacıyla tüm aktörlerle birlikte çalışılması gerekmektedir” demesi, “AB’nin Suriye’yle normalleşmesi yakın mı” sorusunu beraberinde getirdi.

YENİ MERKEL GİBİ

Son dönemde göç konusunda, görevde olduğu dönemde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yaptığı gibi oyun kurucu bir pozisyon alan Meloni’nin konuyu bugün başlayacak AB Zirvesi’ne taşıma ve sonrasında gündemde tutma ihtimali oldukça yüksek. Suriye konusunda somut adım atılması konusunda kararlı olan ve 12 yıl aradan sonra Şam’a büyükelçi atayan İtalya, 2017’den bu yana güncellenmeyen Suriye stratejisinin gözden geçirilmesi çağrısına da öncülük ediyor. Bu çerçevede temmuzda İtalya ve yedi AB ülkesi (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan) bu talebi AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e iletti.

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8 ÜLKE TALEP ETTİ

Bu ülkeler, mültecilerin geri dönüşünü sağlayacak güvenli bögeler oluşturulmasının da aralarında yer aldığı bazı önerilerde bulunarak sonuç odaklı ve operasyonel bir yaklaşım istediler. Borrell, ağustosta verdiği cevapta, “Suriye rejiminin, Rusya ve İran’ın doğrudan desteği de dahil olmak üzere, on yıllardır nasıl faaliyet gösterdiği çok iyi bilinmektedir” vurgusu yapsa da “Bununla birlikte, AB’nin Suriye halkını ve meşru isteklerini daha iyi desteklemenin yollarını araştırmaya her zaman hazır olduğundan emin olabilirsiniz” mesajı verdi. Suriye’nin mülteciler için henüz güvenli bir ülke olmadığını düşünenler de yok değil. Somut bir ilerlemenin sağlanması için AB içinde konsensüs oluşmasının yanı sıra Esad rejiminin bazı taahhütlerde bulunması, garantiler vermesi ve güçlü sinyaller göndermesi de gerekecek.

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AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KÖRFEZ’LE İLK ZİRVE

Brüksel, ilk kez bir AB-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Körfez kanadından Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın katıldığı zirve, son yıllarda yoğunluğu giderek artan ilişkilerdeki önemli ivmeye işaret eden bir niteliğe sahip. Zirvenin en dikkat çeken katılımcısı ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman oldu. Enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik zirvenin ana başlıklarını oluşturdu.