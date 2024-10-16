Meloni’nin göç formülü AB’ye örnek olabilir... İtalya sığınmacıları Arnavutluk’a yolluyor

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İTALYA, iki ülke arasında varılan ve oldukça tartışılan anlaşma kapsamında göçmenleri Arnavutluk’a göndermeye başladı. Bazı insan hakları savunucuları ve özellikle de İngiliz medyası göçmenlerin gönderildiği merkezi “İtalya’nın Guantanamosu” olarak tanımlasa da İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin bir örnek oluşturduğu görüşünde. Meloni, “Bu yeni, cesur ve eşi benzeri görülmemiş bir yol olmakla birlikte Avrupa ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtan ve AB üyesi olmayan diğer ülkelerle de izlenebilecek bir yol” dedi. Başta bu uygulamayı reddeden Avrupa Birliği de “U dönüşü” yapma hazırlığı içinde olduğunun sinyallerini veriyor.

YILDA 36 BİN SIĞINMACI

Anlaşma gereği İtalya sadece güvenli olarak sınıflandırdığı ülkelerden gelen, uluslararası sularda yakalanan ve “hassas olmayan” erkekleri Arnavutluk’a gönderebilecek. Bu kişilerin sığınma başvuruları Arnavutluk’ta değerlendirilecek ancak yetki İtalya’da olacak. İtalya’nın gönderdiği göçmen sayısı yılda 36 bini geçemeyecek. İlk etapta geçen pazar Libya’dan İtalya’ya geçerken denizde kurtarılan 10’u Bangladeşli, 6’sı Mısırlı 16 erkek Arnavutluk’taki merkeze gönderildi. Sığınma talepleri reddedilenler ülkelerine gönderilene kadar kapalı merkezde tutulacak.

AB TAKİPTE

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Aşırı sağın göçü kullanmasının yarattığı etkiyi azaltma çabasındaki AB ülkeleri, iltica hakkı verilmeyenleri geri göndermekte zorlanıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın başlayacak AB Zirvesi öncesinde üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, “İtalya-Arnavutluk protokolünün faaliyete geçmesiyle birlikte bu deneyimden pratikte de dersler çıkarabileceğiz” dedi. AB liderleri zirvede, sınır dışı edilmeleri “arttırmak için kararlı eylem” çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE EK KAYNAK VURGUSU

Mektupta, Türkiye’yle üzerinde anlaşılan göç odaklı 18 Mart 2016 mutabakatına da vurgu yapılarak bu belgenin tüm unsurlarıyla uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Bir sonraki adımın Türkiye’yle göç ve güvenlik alanında yüksek düzeyli siyasi diyalog toplantısı yapılması olması gerektiği belirtildi. Mektupta, Türkiye’deki Suriyeliler ile sınır ve göç idaresine yönelik olarak kullanılacak bir milyar Euro’luk bir kaynağın yıl sonuna kadar programlanacağı kaydedildi.

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Arnavutluk’ta sığınmacılar için kurulan konteyner kent için ‘İtalyan Guantanamo’su’ benzetmesi yapılıyor.

ARNAVUTLUK’UN AB MÜZAKERESİ BAŞLADI

İTALYA ile yapılan göç anlaşmasıyla Avrupa’nın takdirini alan Arnavutluk, Avrupa Birliği (AB) ile katılım müzakerelerinde ilk faslı açtı. AB ve Arnavutluk arasındaki Katılım Konferansı’nın ikinci toplantısı Lüksemburg’da gerçekleştirildi. Konferansa Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Dönem Başkanı Macaristan’ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto başkanlık etti. Toplantıda AB heyetinde AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Arnavutluk heyetinde ise Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani de yer aldı. Toplantı vesilesiyle Arnavutluk ile demokratik kurumların işleyişi, kamu yönetimi reformu ve ekonomik kriterler gibi müzakere başlıklarının dahil olduğu “Temel Alanları” kapsayan birinci fasıl açıldı.