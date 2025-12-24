Meloni’den dikkat çeken yıl sonu mesajı: 2026 daha da zor olacak

Haberin Devamı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Roma’daki Palazzo Chigi’de düzenlenen yıl sonu buluşmasında başbakanlık ofisi çalışanlarına hitap etti. Meloni, geride kalan yılın zor geçtiğini belirterek, önümüzdeki dönemin daha da zorlu olacağı mesajını verdi.

“TATİLDE İYİ DİNLENİN”

Salı günü gerçekleştirilen toplantıda Meloni, çalışanlarına Noel tatilini iyi değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Zorlu bir çalışma yılının kendilerini beklediğini ifade eden Meloni, yoğun tempoya dikkat çekti.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre Meloni, çalışanlarına şu sözlerle seslendi:

“Sizi seviyorum. Biz bir aileyiz ve tüm yıl boyunca mücadele ediyoruz.”

“GELECEK YIL DAHA DA ZORLU OLACAK”

Haberin Devamı

Konuşmasında esprili bir dil kullanan Meloni, geçen yılın herkes için yorucu geçtiğini söyledi. Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz yıl hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, çünkü gelecek yıl daha da zorlu olacak.”

“BU OLAĞANÜSTÜ ULUSA HİZMET ETMEYE DEVAM ETMELİYİZ”

Başbakan Meloni, çalışanlarına hitabında kamu hizmetinin önemine de vurgu yaptı. Tatil süresinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Meloni, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yüzden, bu tatil boyunca iyice dinlenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu olağanüstü ulusa hizmet etmeye devam etmeliyiz.”

DEVLET LİDERLERİNDEN GELEN HEDİYELERİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Öte yandan Meloni, kısa süre önce diğer devlet ve hükümet başkanlarından kendisine verilen 270’ten fazla hediyeyi satışa çıkarmıştı. Aralarında piton derili ayakkabı ve iPad gibi eşyaların da bulunduğu hediyelerin toplam değerinin yaklaşık 800 bin euro olduğu tahmin ediliyor.