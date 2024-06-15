Meloni sağlam, diğerleri belirsiz... Macron'a bakışları yetti: İşte G7’nin tartışmalı liderleri

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GAZZE’de 9 aydır süren yıkıcı çatışmalar, üçüncü yılına giren Ukrayna savaşı, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın korkutucu yükselişi... Güney İtalya’nın sahil beldesi Puglia’da toplanan G7 zirvesi, bu yoğun politik ajandaya karşın tartışmasız “en zayıf liderler” toplantısına sahne oldu. Dünyanın en gelişmiş 7 ekonomisinin liderlerinin çoğunun dikkati, ülkelerindeki seçim-ler ve krizler yüzünden dağılmış durumda.

AP SEÇİMLERİ ORTALIĞI DAĞITTI

- ABD: Başkanlık seçimlerine neredeyse 5 ay kala, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında zor bir yarış veriyor gibi görü-nen ABD Başkanı Joe Biden zirveden hemen önce oğlu Hunter’ın “yalan ifade vermekten” hüküm giymesiyle iç politikada darbe almış durumda. Anketlere göre 1 puanlık farkla da olsa Trump’ın gerisinde kalan 81 yaşındaki ABD liderinin bir sonraki G7 zirve-sine katılma şansı tehlikede.

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- İNGİLTERE: İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, G7 liderleri arasında en kötü anket sonucuna sahip olan isim. Anketlere göre Su-nak liderliğindeki Muhafazakar Parti, iktidarda geçirdiği 14 yılın ardından 4 Temmuz’da yapılacak erken seçimlerde tarihi bir ye-nilgiyle karşı karşıya.

- ALMANYA: Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un 3 partili iktidar koalisyonu, AP seçimlerinde büyük kan kaybı yaşadı. Muhafa-zakar CDU/CSU’nun seçimlerde birinci çıkması ve aşırı sağ AfD’nin yükselen oy oranı, Scholz’un koltuğunu zorluyor. Alman basını ve muhalafet partileri, Şansölye’yi “topal ördek” ilan etmiş durumda.

- FRANSA: AP seçimlerinden sonra erken seçim kararı alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hamlesi, “büyük risk” olarak değerlendiriliyor. Siyasi analistlere göre kendi partisinde popülerliği gittikçe azalan Macron’un oyunu, ülke tarihindeki en yıkıcı seçimle sonuçlanabilir.

MELONİ HARİÇ HERKES DERTLİ

- KANADA: Kanada’da, Başbakan Justin Trudeau hükümeti, bazı politikacıların yabancı hükümetlere ajanlık yaptığı iddialarıyla sarsılmış durumda. Anketler 2025’teki seçimlerde Trudeau’nun ana rakibi Pierre Poilievre’ye karşı kaybedeceğini gösteriyor.

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- JAPONYA: Başbakan Fumio Kishida’nın partisi Liberal Demokratlar’ın görev onayı, 2024 yılı sonunda yapılacak seçimler ön-cesi, iktidara gelmelerinden bu yana en kötü seviyeye düşmüş halde.

- İTALYA: AP seçimlerinde aşırı sağın başarı elde etmesinde büyük pay sahibi olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “koltuğu en sağlam” isim. Analistler, Meloni’nin bu zafer sayesinde G7 boyunca kendi politik ajandasını öne çıkarmada etkili olabileceğini belirtiyor.

‘KÜRTAJ’ TARTIŞMASI MELONİ VE MACRON’U GERDİ

TARTIŞMALI G7 toplantısında, liderler arasında da sürtüşme yaşandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak bildiride yer alacak kürtajla ilgili ifadeler yüzünden tartıştı. Meloni, taslak metinden “güvenli ve yasal kürtaj” ifadesinin çıkarılmasını istedi; Macron bu talebe tepki gösterdi. Bu tartışma sonrası çekilen görüntülerde, Meloni’nin Macron’a “memnuniyetsiz” bakışları dikkat çekti. Ev sahibi Meloni, zirvenin ilk gününde Fransa liderini sarılarak karşılamıştı.

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SONUÇ BİLDİRGESİNDE SAVAŞ GÖLGESİ

ZİRVENİN son gününde yayınlanan bildiride Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar geniş yer buldu. G7 liderleri Ukrayna’nın hayatta kalma mücadelesine yardım etmek için dondurulan Rus varlıklarından 50 milyar dolarlık bir kredi vermeyi kabul etti. Gazze için de derhal ateşkes çağrısında bulundular.