Meloni ile Trump göz göze gelmedi! NATO Zirvesi'nde dikkat çeken anlar

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ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki gerginlik, Trump'ın sosyal medyada Meloni hakkında "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı yapmasının ardından iyice tırmandı. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşanan protokol anları, liderler arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Zirveye katılım sırasında da ilginç bir an yaşandı. Trump'ın en son gelmesi beklenirken, Meloni'nin tüm liderlerden sonra Beştepe'ye intikal etmesi dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın içeri girdiği sırada, Meloni'yi kapıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı.

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MELONİ İLE TRUMP ARASINDA TARTIŞMA SONRASI İLK KARŞILAŞMA

Meloni ile Trump, İran tartışmasıyla başlayan gerilim sonrası NATO Zirvesi'nde ilk kez karşı karşıya geldi. Aile fotoğrafı çekimi sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ABD Başkanı Donald Trump'ı görmemek için sürekli yüzünü farklı yönlere çevirdiği görüldü. Meloni'nin bu tavrı, iki lider arasında geçtiğimiz haftalarda yaşanan "fotoğraf" tartışmasının ardından yaşandı.

Zirve öncesinde Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Meloni hakkında uzaklaştırma kararı gerekiyor" paylaşımı, İtalya'da geniş yankı uyandırmıştı. Trump, aynı paylaşımda Meloni ile geçen haftalarda yaşadığı "fotoğraf" tartışmasına da göndermede bulunmuştu. ABD Başkanı, Meloni'nin kendisiyle tokalaştığı fotoğrafın üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" ifadesini eklemişti.

İtalya Başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan açıklamada, Trump'ın paylaşımına "bir yanıt verme niyetinin olmadığı" belirtilmişti. Açıklamada, Başbakan Meloni'nin Ankara'daki NATO Zirvesi'nin gündemindeki konular üzerinde çalıştığı ifade edilmişti.

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Meloni, zirve sırasında Trump'la ikili görüşme gerçekleştirmedi.

İTALYA'NIN TRUMP'A TEPKİSİ

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, SKY TG24 kanalına verdiği demeçte Trump'ın Meloni hakkındaki son çıkışını değerlendirmişti. Tajani, söz konusu açıklamaların "kendi kendine yaptığı yorumlar" olduğunu dile getirerek, "Biz en başından beri bu tür açıklamalara yanıt vermeyeceğimizi söyledik. Dolayısıyla yolumuza devam ediyoruz. Transatlantik ilişkilerinin bireysel açıklamaların çok ötesinde olduğuna inanıyoruz" demişti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da aynı kanala verdiği röportajda konuya ilişkin soru üzerine, "Hiçbir tepkim olmadı. Önemli olan, ABD gibi kilit bir müttefikle ilişkileri sürdürmektir. İnsanlar gelir geçer, ama müttefiklerle ilişkiler devam etmeli" yanıtını vermişti. İtalya'da ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein ise Trump'ın "bu tür saldırılarının kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

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KRİZİN PERDE ARKASI

İki lider arasındaki gerilim, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sırasında başlamıştı. Trump, 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'de yayımlanan demecinde Meloni için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu, çekilmezdim ama ona acıdım" ifadelerini kullanmıştı. Meloni aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız" karşılığını vermişti.

Trump daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediği iddialarını yineleyerek, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni) puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım" ifadelerini kullanmıştı.

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Meloni de buna karşılık, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı" yanıtını vermişti. Meloni, 23 Haziran'da katıldığı bir programda da "Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.