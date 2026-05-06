Melekler Şehri'nin kundakçısı: Nefreti 7 bin bina yaktı

Haberin Devamı

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta geçen yıl ocak ayında meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan Palisades Yangını’yla ilgili dava süreci devam ediyor. Yangını çıkarmakla suçlanan 29 yaşındaki Jonathan Rinderknecht, hakkındaki suçlamaları reddederken, savcılık dikkat çekici iddialar ortaya koydu.

7 Ocak 2025’te Pacific Palisades ve Malibu çevresinde başlayan yangınlarda 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin ev ve iş yeri kül oldu.

Haberin Devamı

“YILBAŞI GECESİ PLANIM YOKTU”

Savcılık belgelerine göre Rinderknecht’in, yılbaşı gecesi planı olmadığı için üzgün olduğu ve ilk yangın başlamadan önce “dünyaya kızgın” olduğunu dile getirdiği öne sürüldü.

Tanık ifadelerine göre zanlı, 31 Aralık gecesi Uber sürücüsü olarak çalışırken yolcularına öfkeli ve gergin davranışlar sergiledi. Yolcular, Rinderknecht’i “öfkeli, gergin, düzensiz araç kullanan ve ‘dünyaya kızgın’ diye bağıran biri” olarak tanımladı.

Haberin Devamı

“ZENGİNLERE ÖFKE” VE TAKINTI İDDİASI

İddianamede, Rinderknecht’in sağlık sigortası sektöründe faaliyet gösteren bir CEO’yu öldüren Luigi Mangione’ye takıntılı hale geldiği öne sürüldü.

Zanlının internette sık sık “Luigi Mangione serbest bırakılsın” ve “tüm milyarderleri alaşağı edelim” gibi ifadeler arattığı tespit edildi.

Savcılığa göre Rinderknecht, yangının nedeni sorulduğunda şu ifadeyi kullandı:

“Biz onların kölesi gibi çalışırken zenginlerin paralarının keyfini sürmesine duyulan öfke neden olmuş olabilir.”

BİR HAFTA ÖNCE BAŞLAYAN YANGIN İDDİASI

Haberin Devamı

Savcılar, Rinderknecht’in 1 Ocak’ta başlattığı küçük çaplı yangının tamamen söndürülmediğini ve kök sistemlerinde gizli şekilde yanmaya devam ederek bir hafta sonra büyük felakete dönüştüğünü ileri sürdü.

Ancak savunma tarafı, Los Angeles İtfaiye Departmanı’nın ilk yangını tamamen söndürememesinin müvekkiline yüklenmeye çalışıldığını savundu.

İTFAİYE RAPORLARINDA ÇELİŞKİ

Dava dosyasına giren ifadelere göre bir itfaiyeci, 2 Ocak’ta bölgede hâlâ duman çıktığını fark ettiğini ve amirini uyardığını söyledi.

Buna karşılık bir tabur komutanı ise aynı gün boyunca bölgeyi dört kez kontrol ettiğini ve tüm sıcak noktaların söndüğünden emin olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Los Angeles İtfaiye Şefi Jaime Moore, bu çelişkiler üzerine olayla ilgili bağımsız bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

SAVUNMADAN SERT TEPKİ

Rinderknecht’in avukatı Steve Haney, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak şu açıklamayı yaptı:

“Müvekkilim başından beri olduğu gibi masumiyetini savunuyor ve duruşmada adını temize çıkarmayı dört gözle bekliyoruz.”

Haney ayrıca, “Müvekkilimin yılbaşı gecesi randevusu olmadığı için yangın çıkardığı yönündeki iddia kendi başına yeterli” diyerek suçlamalara tepki gösterdi.

DEV ZARAR, BÜYÜK BELİRSİZLİK

Haberin Devamı

Yaklaşık 150 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtilen yangınla ilgili dava 8 Haziran’da başlayacak.

Rinderknecht’in kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmaya devam ettiği süreçte, olayın gerçek nedenine ilişkin tartışmalar sürüyor.