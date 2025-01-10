Melekler şehri cehenneme döndü: 20 bin futbol sahası kül oldu... Ölü sayısı artıyor...

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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde, 7 Ocak'ta başlayan yangın yoğun çabalara rağmen melekler şehrini cehenneme çevirmeye devam etti.

Kuru ve sert esen rüzgarlar nedeniyle etkisini arttıran yangın, hızla büyüyerek Hollywood yıldızlarının evlerinin ve lüks malikanelerin de aralarında bulunduğu 10 bin yapıyı tahrip etti.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, yangınları körükleyen ve destek uçaklarının müdahalesini geciktiren şiddetli rüzgarlara dikkati çekerek, "Yıkımın bu kadar kötü olmasının nedeni buydu, benzeri görülmemiş rüzgarlar." ifadesini kullandı.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley de Palisades bölgesinde başlayan yangında hala kontrol sağlayamadıklarını belirterek, "Palisades yangınının Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

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Crowley, alevlerin 27 bin dönümden fazla alanı yaktığını, bunun da yaklaşık 20 bin futbol sahasına denk geldiğini söyledi.

Yangınlarla ilgili kundaklama soruşturmalarının yapıldığı dile getiren Crowley, 16'sı kundaklama uzmanı 21 yetkilinin ve eğitilmiş bir köpeğin, özellikle Palisades yangınının başlangıcını aktif olarak incelediğini belirtti.

Çeşitli canlı internet kameralarından bir araya getirilen görüntülerde, şehrin kırsal bölgesindeki bir evin arkasında yükselen dumanlar görüldü. Koca bir şehri küle çeviren yangının, buradaki bir “kıvılcım” nedeniyle başladığı değerlendirmesi yapıldı.

MAHKUMLAR SEFERBER EDİLDİ

Los Angeles İtfaiye Departmanı, eyalet dışından gelenler ve federal yardımlar dahil toplam 12 helikopter ve 6 uçakla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

California Ceza İnfaz Kurumu, gönüllü bir program kapsamında yaklaşık 800 mahkumun yangının yayılmasını yavaşlatmak üzere ile itfaiye ile birlikte çalıştığını açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre yetkililer, yangınla mücadelede 4 bin 700 görevlinin çalıştığını ve 800 mahkumun yanı sıra 1 bin 800 tutuklu gönüllünün de itfaiye ekiplerine destek verdiğini belirtti.

21 KİŞİYE GÖZALTI

Los Angeles polisi, şehrin Woodland Hills bölgesinde yangın çıkarmaya çalıştığından şüphelenilen bir adamı gözaltına aldıklarını açıkladı.

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Polis tarafından yapılan açıklamada, ihbar üzerine bir kişinin "ateş yakmaya çalıştığı" şüphesiyle gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü bildirildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve “şu anda bu şüphelinin herhangi bir yangınla bağlantısını” doğrulayamadıklarını vurguladı.

Öte yandan Los Angeles'taki kolluk kuvvetleri yetkilileri, hafta başında çıkan yangınlardan bu yana 20 kişinin yağma suçlaması ile gözaltına alındığını açıkladı.

Daha fazla yağmayı önlemek amacıyla tahliye edilen bölgelerde kısıtlamaların uygulanacağını duyuran Los Angeles İlçe Denetçisi Kathryn Barger, “Size söz veriyorum, hesap sorulacaktır. Bu kriz döneminde halkımızı mağdur edenler utansın. Acil durum emri, halkımızı, yağma ve her türlü suç faaliyetinden korumak için devriye gezen şerif departmanı tarafından sıkı bir şekilde uygulanacaktır” dedi.

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200 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Yetkililer, 180 bin kişi için tahliye emri ve yaklaşık 200 bin kişi için tahliye uyarısı yaptı.

Devam eden yangınlar nedeniyle kentte doğal gaz kesintileri olduğunu belirten yetkililer, ulaşım sistemi ve kanalizasyon sisteminde ciddi hasarlar meydana geldiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, vatandaşlara suyu kaynatarak içmeleri uyarısında bulundu.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Los Angeles bölgesi adli tıp kurumu, günlerdir devam eden yangınlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, Eaton bölgesinde yaklaşık 14 bin dönümlük alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamazken, Palisades bölgesindeki yaklaşık 20 bin dönümlük alanı kül eden yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı.

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BİDEN: YANGINLARDAN KAYNAKLANAN MASRAFLARIN TAMAMI 6 AY KARŞILANACAK

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'taki yangınlarla mücadele konusunda Beyaz Saray'da diğer yetkililerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Yangınlarla mücadele konusunda tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Biden, bu kapsamda felaketin neden olduğu masrafları karşılama oranını federal yönetim olarak yüzde 100'e çıkardıklarını kaydetti.

Biden, "Bugün, federal hükümetin 180 gün boyunca (yangından dolayı ortaya çıkan) maliyetlerin yüzde 100'ünü karşılayacağını açıklıyorum. Enkaz ve tehlikeli malzemelerin kaldırılması, geçici barınaklar, ilk müdahale ekipleri, ödenecek maaşlar ve diğer önlemlerin masrafları karşılanacak." ifadelerini kullandı.