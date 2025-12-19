‘Melania’nın ilk fragmanı yayınlandı

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı konu alan belgesel film beyazperdede seyirciyle buluşacak.

‘Melania’ adlı 104 dakikalık belgesel 30 Ocak’ta vizyona girecek. Filmde Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’teki yemin töreni öncesindeki son 20 gününde, Melania Trump’ın deneyimleri aktarılıyor. Belgeselde ayrıca kritik toplantılar, özel konuşmalar ve daha önce hiç görülmemiş özel görüntülerin de izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Filmin yapım sürecine First Lady’nin bizzat dahil olduğu belirtiliyor. Amazon, filmin haklarını 40 milyon dolara satın aldı. Şirket, film dışında Melania Trump hakkında 3 bölümlük bir de belgesel yayınlayacak.

