‘Melania’nın ilk fragmanı yayınlandı

‘Melania’ adlı 104 dakikalık belgesel 30 Ocak’ta vizyona girecek. Filmde Donald Trump’ın 20 Ocak 2025’teki yemin töreni öncesindeki son 20 gününde, Melania Trump’ın deneyimleri aktarılıyor. Belgeselde ayrıca kritik toplantılar, özel konuşmalar ve daha önce hiç görülmemiş özel görüntülerin de izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor. Filmin yapım sürecine First Lady’nin bizzat dahil olduğu belirtiliyor. Amazon, filmin haklarını 40 milyon dolara satın aldı. Şirket, film dışında Melania Trump hakkında 3 bölümlük bir de belgesel yayınlayacak.